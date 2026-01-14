Indaga Anticorrupción posibles omisiones en tragedia del Tren Interoceánico

México
/ 14 enero 2026
    Indaga Anticorrupción posibles omisiones en tragedia del Tren Interoceánico
    Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realiza auditorías de rutina, tras el percance se hacen revisiones más profundas. FOTO: CUARTOSCURO

La dependencia federal investiga si hubo omisiones en la labor de funcionarios, empresas o proveedores

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realiza diversas investigaciones por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó un saldo de 14 muertos, para determinar posibles omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores.

Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, señaló que se tiene la obligación de realizar auditorías a todas las instituciones de gobierno y, particularmente en eventos desafortunados, determinar si hubo fallas en el desempeño de funciones.

“Nosotros somos, digamos por ley orgánica, tenemos la obligación de hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno, todas las dependencias y actividades, particularmente cuando hay un evento desafortunado, muy lamentable en este caso, muy triste, también lo hacemos, entonces sí tenemos varias investigaciones abiertas”.

“Más que por el descarrilamiento, lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público o de una empresa o de un proveedor que haya provocado o que haya sido omiso en realizar correctamente sus decisiones”, dijo.

Señaló que, antes del descarrilamiento, ya se llevaban a cabo auditorías al Tren Interoceánico, sin embargo “ahora lo que vamos a hacer es algo más detallado, más específico con el objeto que se haga justicia”.

El 28 de diciembre de 2025 se descarriló el Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, percance que dejó un saldo de 14 personas muertas y alrededor de 100 lesionadas. A bordo del tren iban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

