Indaga FGR por lavado a empresario coahuilense, cliente de Samuel García

El día en que fue aprehendido, la Fiscalía General de la República (FGR) lo refirió como “petrofacturero”.

Se trata de Maquiladora de Lubricantes, de la que es accionista Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense detenido el pasado 29 de mayo en Nuevo León y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado.

La FGR investiga por lavado a una empresa que paga 15 mdp por servicios a un despacho de Samuel García y su padre.

Grupo REFORMA publicó que la compañía de Puente pagó 15 millones de pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal, empresa del Mandatario emecista y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

“Maquiladora de Lubricantes”, dice la segunda orden de captura librada contra Puente, el pasado 31 de agosto, “forma parte del esquema investigado que se sigue por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“En dicha causa penal su accionista y apoderado Jesús Ricardo Puente Díaz se encuentra vinculado a proceso por su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado)”, dice el expediente.

La carpeta de investigación de la FGR está identificada como FED/SEIDO/UEIARV-TAMP/0000308/2021.

La causa penal es la 123/2026 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano).

De acuerdo con la facturación de la empresa, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, Maquiladora de Lubricantes tuvo operaciones multimillonarias entre el 2021 y el 2026.

Sus ingresos ascendieron a 7 mil 095.1 millones de pesos, mientras que sus egresos fueron de 9 mil 164.5 millones.

Además, tuvo operaciones con empresas señaladas por el SAT como Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), también llamadas factureras.

Entre ellas está Maquinaria Pesada para la Construcción I.P.R., incluida en la lista negra desde el 2023 y que recibió de Maquiladora de Lubricantes un total de mil 146.8 millones de pesos en el 2021.

Otro caso es el de Distribuidora Industrial Fronteriza, declarada como EFOS desde el 2024 y que, también en el 2021, recibió 942.7 millones de pesos de la empresa a nombre de Puente.

En la causa judicial por la que Puente fue detenido en mayo, el juez de control también ordenó las aprehensiones de Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza “El Bebo”, Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez.

Todos ellos están prófugos de la justicia.

Estos mandamientos de captura fueron librados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por presuntamente formar parte de un esquema para el lavado de activos procedentes de delitos en materia de hidrocarburos.

Además de Maquiladora de Lubricantes, en este expediente también se investigan las operaciones financieras de las compañías Distribuidora Industrial Fronteriza, Energética Carvel, Fase Chihuahua y HB Segind.

La FGR señala que Velázquez es accionista, administrador único y representante legal de Energética Carvel, de la que es firmante autorizado en las cuentas bancarias contratadas a nombre de la empresa.

Sobre la razón social Fase Chihuahua, señala que es cliente de Energética Carvel, hecho que supuestamente la convierte en parte del esquema de lavado investigado.