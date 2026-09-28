Indaga FGR por lavado a empresario coahuilense, cliente de Samuel García

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Indaga FGR por lavado a empresario coahuilense, cliente de Samuel García
    Jesús Díaz, empresario aprehendido en Nuevo León y procesado en Almoloya, es señalado como pieza clave en la simulación de operaciones y huachicol a través de Maquiladora de Lubricantes. REFORMA

La FGR indaga a una petrofacturera ligada a un empresario de Coahuila que pagó $15 millones al despacho de Samuel García y movió fondos con factureras

La FGR investiga por lavado a una empresa que paga 15 mdp por servicios a un despacho de Samuel García y su padre.

Se trata de Maquiladora de Lubricantes, de la que es accionista Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense detenido el pasado 29 de mayo en Nuevo León y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado.

El día en que fue aprehendido, la Fiscalía General de la República (FGR) lo refirió como “petrofacturero”.

https://vanguardia.com.mx/informacion/azotara-huracan-polo-como-categoria-3-esta-tarde-a-bcs-alerta-pc-preven-que-no-habra-luz-e-internet-durante-su-paso-en-estos-estados-JA23769033

Grupo REFORMA publicó que la compañía de Puente pagó 15 millones de pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal, empresa del Mandatario emecista y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

“Maquiladora de Lubricantes”, dice la segunda orden de captura librada contra Puente, el pasado 31 de agosto, “forma parte del esquema investigado que se sigue por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“En dicha causa penal su accionista y apoderado Jesús Ricardo Puente Díaz se encuentra vinculado a proceso por su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado)”, dice el expediente.

La carpeta de investigación de la FGR está identificada como FED/SEIDO/UEIARV-TAMP/0000308/2021.

La causa penal es la 123/2026 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano).

De acuerdo con la facturación de la empresa, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, Maquiladora de Lubricantes tuvo operaciones multimillonarias entre el 2021 y el 2026.

Sus ingresos ascendieron a 7 mil 095.1 millones de pesos, mientras que sus egresos fueron de 9 mil 164.5 millones.

Además, tuvo operaciones con empresas señaladas por el SAT como Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), también llamadas factureras.

Entre ellas está Maquinaria Pesada para la Construcción I.P.R., incluida en la lista negra desde el 2023 y que recibió de Maquiladora de Lubricantes un total de mil 146.8 millones de pesos en el 2021.

Otro caso es el de Distribuidora Industrial Fronteriza, declarada como EFOS desde el 2024 y que, también en el 2021, recibió 942.7 millones de pesos de la empresa a nombre de Puente.

En la causa judicial por la que Puente fue detenido en mayo, el juez de control también ordenó las aprehensiones de Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza “El Bebo”, Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez.

Todos ellos están prófugos de la justicia.

Estos mandamientos de captura fueron librados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por presuntamente formar parte de un esquema para el lavado de activos procedentes de delitos en materia de hidrocarburos.

Además de Maquiladora de Lubricantes, en este expediente también se investigan las operaciones financieras de las compañías Distribuidora Industrial Fronteriza, Energética Carvel, Fase Chihuahua y HB Segind.

La FGR señala que Velázquez es accionista, administrador único y representante legal de Energética Carvel, de la que es firmante autorizado en las cuentas bancarias contratadas a nombre de la empresa.

Sobre la razón social Fase Chihuahua, señala que es cliente de Energética Carvel, hecho que supuestamente la convierte en parte del esquema de lavado investigado.

https://vanguardia.com.mx/informacion/azotara-huracan-polo-como-categoria-3-esta-tarde-a-bcs-alerta-pc-preven-que-no-habra-luz-e-internet-durante-su-paso-en-estos-estados-JA23769033

En este asunto, la Fiscalía identifica a Guerrero como “operadora comercial y financiera de un esquema para el lavado de activos procedentes de delitos en materia de hidrocarburos”.

Según el documento judicial, un juez de Distrito concedió a Vázquez una suspensión de amparo que impide que sea capturado, no obstante que se ordenó su aprehensión por delitos con prisión preventiva de oficio.

Con esta protección judicial, se emitió un citatorio para que este imputado acuda por su propio pie a una audiencia inicial en Almoloya para que la FGR formule la imputación y solicite su vinculación a proceso.

De momento, se desconoce si Vázquez ya se presentó a la diligencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
LAVADO DE DINERO
Investigaciones

Localizaciones


Coahuila
Nuevo León

Personajes


Samuel García

Organizaciones


FGR

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Prohibido criticar a la 4T

Prohibido criticar a la 4T
NosotrAs: Decidir es mi derecho, pero ¿realmente lo puedo ejercer?

NosotrAs: Decidir es mi derecho, pero ¿realmente lo puedo ejercer?
La Casa Blanca eliminó los incentivos de 7 mil 500 dólares para la compra de eléctricos en la Unión Americana y los aranceles de 25% a exportaciones de coches fabricados en México.

EU sepulta fabricación de autos eléctricos en México
Claudia Sheinbaum señaló que la FGR debe actuar si existen elementos contra Jorge Amílcar Olán, empresario relacionado públicamente con Andy López Beltrán.

Sheinbaum dice que la FGR debe proceder contra amigo de ‘Andy’ López Beltrán en caso de que hayan pruebas en su contra sobre corrupción
El SAT puede inmovilizar cuentas bancarias por adeudos fiscales. Conoce cuándo aplica, qué límites existen y cómo funciona el procedimiento

El SAT embargará y bloqueará todas las cuentas de quienes pongan en riesgo el cobro de impuestos durante las auditorías mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución
El Buen Fin 2026 se realizará durante cinco días en noviembre.

Buen Fin 2026: ya hay fecha y durará cinco días, ¿cuándo comienzan las ofertas?
¿Realmente vale la pena pagar otra entrada? Estas son las novedades que encontrarás, dependiendo del formato.

Avengers: Endgame Encore: ¿vale la pena volver al cine para ver las nuevas escenas?
Arturo “Lobito” Torres tenía 26 años y permaneció hospitalizado seis días después de desplomarse tras su combate en Mexicali.

Muere Arturo ‘Lobito’ Torres a los 26 años tras desplomarse en pelea de box en Mexicali