INE da luz verde a la casilla única para el proceso electoral 2026-2027

En 2027, la totalidad de las mesas directivas de casilla operará bajo esta modalidad, construida a partir de la experiencia acumulada por el INE en los procesos electorales de 2015, 2018, 2021 y 2024.

CIUDAD DE MÉXICO- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo por el cual se instalará el modelo de casilla única en las 32 entidades federativas para el Proceso Electoral 2026-2027, que dejará a la ciudadanía emitir, en un mismo espacio y bajo una sola organización, sus votos para las elecciones federales y locales del próximo año.

Dicho modelo establece las reglas para la integración, ubicación y funcionamiento de las casillas; la distribución del mobiliario, urnas y documentación electoral; el flujo de las personas votantes; la vigilancia de los partidos políticos, candidaturas independientes y personas observadoras electorales, así como el escrutinio y cómputo simultáneo de las elecciones federales y locales.

También incorpora condiciones específicas de accesibilidad y atención prioritaria para personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y otros grupos que requieran asistencia, con la intención de garantizar el ejercicio del voto libre y secreto.Otro acuerdo avalado por el Consejo General del INE este jueves fue asignar mil boletas electorales por cada cargo a elegir en cada casilla especial que se instalará durante la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2027.

”La medida protege el derecho al sufragio de la ciudadanía en tránsito y deberá aplicarse tanto en las elecciones federales como en las locales que correspondan y se sustenta en evaluaciones realizadas por el Instituto, las cuales han acreditado que esta cantidad resulta suficiente para atender la demanda de las casillas especiales”, indicó el Instituto.

Además, el Consejo General del INE destacó que, con sus acuerdos, se mantiene al corriente en emitir “oportunamente reglas, procedimientos y mecanismos de coordinación que brindan certeza a la organización electoral y demuestran la fortaleza institucional y profesional con la que se preparan las elecciones de 2027”.