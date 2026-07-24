INE da luz verde a la casilla única para el proceso electoral 2026-2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    INE da luz verde a la casilla única para el proceso electoral 2026-2027
    El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a la instalación del modelo de casilla única en las 32 entidades federativas para el Proceso Electoral 2026-2027. Cuartoscuro/Graciela López Herrera
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Comicios
Elecciones
Voto

Localizaciones


México

Organizaciones


INE

Esta casilla se instalará en las 32 entidades federativas

CIUDAD DE MÉXICO- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo por el cual se instalará el modelo de casilla única en las 32 entidades federativas para el Proceso Electoral 2026-2027, que dejará a la ciudadanía emitir, en un mismo espacio y bajo una sola organización, sus votos para las elecciones federales y locales del próximo año.

En 2027, la totalidad de las mesas directivas de casilla operará bajo esta modalidad, construida a partir de la experiencia acumulada por el INE en los procesos electorales de 2015, 2018, 2021 y 2024.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscara-ine-fiscalizar-a-partidos-por-adelantar-precampanas-rumbo-a-2027-OF22368969

Dicho modelo establece las reglas para la integración, ubicación y funcionamiento de las casillas; la distribución del mobiliario, urnas y documentación electoral; el flujo de las personas votantes; la vigilancia de los partidos políticos, candidaturas independientes y personas observadoras electorales, así como el escrutinio y cómputo simultáneo de las elecciones federales y locales.

También incorpora condiciones específicas de accesibilidad y atención prioritaria para personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y otros grupos que requieran asistencia, con la intención de garantizar el ejercicio del voto libre y secreto.Otro acuerdo avalado por el Consejo General del INE este jueves fue asignar mil boletas electorales por cada cargo a elegir en cada casilla especial que se instalará durante la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2027.

”La medida protege el derecho al sufragio de la ciudadanía en tránsito y deberá aplicarse tanto en las elecciones federales como en las locales que correspondan y se sustenta en evaluaciones realizadas por el Instituto, las cuales han acreditado que esta cantidad resulta suficiente para atender la demanda de las casillas especiales”, indicó el Instituto.

Además, el Consejo General del INE destacó que, con sus acuerdos, se mantiene al corriente en emitir “oportunamente reglas, procedimientos y mecanismos de coordinación que brindan certeza a la organización electoral y demuestran la fortaleza institucional y profesional con la que se preparan las elecciones de 2027”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comicios
Elecciones
Voto

Localizaciones


México

Organizaciones


INE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Dos de los imputados en la causa por huachicol fiscal en Saltillo enfrentarán el proceso en arresto domiciliario, mientras avanza la investigación federal.

Señalados por huachicol fiscal en Saltillo permanecerán bajo arresto domiciliario
Saltillo registró un incremento quincenal de 0.35% en los precios, por encima del promedio nacional; Ciudad Acuña presentó una variación quincenal de 0.47%

Saltillo, entre las ciudades con mayor alza de precios; papa, manzana y melón encarecen la canasta
El caso de Rocky ha provocado manifestaciones para exigir justicia y sanciones ejemplares por el maltrato animal.

Caso Rocky: Morelos, Guerrero y Oaxaca encabezan las penas más severas por maltrato animal; Coahuila alcanza hasta 8 años
Gilberto Mora elevó su valor de mercado tras disputar cuatro partidos con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Gilberto Mora sacude el mercado: ya es el mexicano más caro y el tercer juvenil más valioso del mundo
Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa
¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal a causa de su edad y estado de salúd?

¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal?
Analizamos la abismal diferencia de fortuna entre Ismael Zambada y Joaquín Guzmán tras las sentencias dictadas en Nueva York.

¿‘El Chapo’ Guzmán o ‘El Mayo’ Zambada?... quién de los 2 líderes del Cártel de Sinaloa era más rico
La CNDH exhortó a las autoridades de Tamaulipas a esclarecer la muerte de una adolescente, garantizar justicia y revisar los protocolos de academias militarizadas.

CNDH pide investigación con perspectiva de género por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada