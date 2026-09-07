INE instala comisión para revisar perfiles y prevenir candidaturas ligadas al crimen organizado

Durante una sesión realizada mediante plataformas electrónicas, la comisión aprobó sus lineamientos para establecer el procedimiento de coordinación interinstitucional y verificación de las personas que sean incluidas en las solicitudes de revisión.

La comisión trabajará con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras para identificar posibles riesgos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y corrupción.

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este lunes la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, instancia que coordinará la revisión de perfiles que sean propuestos voluntariamente por partidos políticos y candidaturas independientes para las elecciones de 2027.

“La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse ahí donde sea posible, independientemente del color partidista”, señaló.

El consejero Chávez López explicó que la instancia busca disminuir los riesgos de infiltración delictiva en los procesos electorales mediante la coordinación con distintas instituciones.

La comisión está integrada por la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Arturo Chávez López, quien la preside, y Uuc-kib Espadas Ancona.

Entre las reglas aprobadas se estableció que las verificaciones podrán incluir a precandidatos, candidatos y personas suplentes, además de que el INE podrá realizar solicitudes directamente a las fiscalías estatales.

¿QUÉ AUTORIDADES PARTICIPARÁN EN LAS VERIFICACIONES?

La revisión de los perfiles estará vinculada con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con los lineamientos, la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas funcionará como un mecanismo de enlace. No será la encargada de investigar directamente a los aspirantes ni de determinar su elegibilidad.

Los partidos políticos y las candidaturas independientes deberán proporcionar los nombres y documentación de las personas que acepten ser sometidas a revisión.

Posteriormente, los nombres deberán ser aprobados por el Consejo General del INE antes de ser remitidos a las instituciones correspondientes.

Una vez que las autoridades concluyan sus análisis, la información será canalizada nuevamente a los partidos políticos y candidaturas independientes.

PARTICIPACIÓN SERÁ VOLUNTARIA

Uno de los puntos establecidos en los lineamientos es que la inclusión de una persona en las listas de revisión será estrictamente voluntaria, tanto para los aspirantes como para los partidos políticos.

En caso de que las autoridades identifiquen un riesgo razonable, la decisión sobre mantener o retirar una postulación corresponderá exclusivamente al partido político o a la candidatura independiente.

El INE precisó que la información obtenida durante el procedimiento no determinará la elegibilidad de una persona, no modificará sus derechos político-electorales y no podrá utilizarse para fines distintos a los establecidos en la legislación.

INE NO TENDRÁ ACCESO A DATOS SENSIBLES

La comisión también operará bajo criterios de confidencialidad debido a la naturaleza de la información que será recibida.

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona explicó que la comisión concentrará y transmitirá información a la que incluso sus integrantes no tendrán acceso.

Las sesiones de la comisión relacionadas con estos procedimientos serán privadas.

Además, el INE señaló que durante las verificaciones deberán prevalecer la presunción de inocencia y la estricta confidencialidad.