Infiltra el crimen al fútbol: Indagan por extorsión y despojo a patrocinadores del América Buenavista

El crimen organizado entró a las canchas de futbol.

El partido de la “Gran Revancha”, con una bolsa de un millón de pesos y jugado el fin de semana entre los equipos de “América Buenavista” y “Chivas MVA Transporte”, fue patrocinado por organizaciones vinculadas a la extorsión, homicidios, robo de agua y despojos en el Edomex.

El partido “amistoso” se realizó en el estadio Agustín “Coruco” Díaz en Zacatepec y terminó con una pelea campal entre jugadores en la cancha y en las tribunas.

En el encuentro participó el árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos.