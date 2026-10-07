Infiltra el crimen al fútbol: Indagan por extorsión y despojo a patrocinadores del América Buenavista
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La Fiscalía del Edomex investiga a la Federación 22 de Octubre y ACME, patrocinadores del América Buenavista, por extorsión, despojos y robo de agua tras torneo
El crimen organizado entró a las canchas de futbol.
El partido de la “Gran Revancha”, con una bolsa de un millón de pesos y jugado el fin de semana entre los equipos de “América Buenavista” y “Chivas MVA Transporte”, fue patrocinado por organizaciones vinculadas a la extorsión, homicidios, robo de agua y despojos en el Edomex.
El partido “amistoso” se realizó en el estadio Agustín “Coruco” Díaz en Zacatepec y terminó con una pelea campal entre jugadores en la cancha y en las tribunas.
En el encuentro participó el árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos.
El “América Buenavista” es originario de Cuautitlán y portaba el logo de la “Federación Unida 22 de Octubre”, un grupo sindical que es investigado por la Fiscalía del Edomex por sus vínculos con el crimen.
Según las indagatorias, ese grupo explota de manera ilegal pozos de agua en Chicoloapan.
La “Federación Unida 22 de Octubre” también está relacionada con despojos en Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, Teotihuacán, Otumba e Ixtapaluca.
Otro patrocinador de “América Buenavista” es la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), agrupación con un amplio historial delictivo.
La Fiscalía indaga a integrantes de ACME para realizar extorsiones, homicidios, robo de agua, despojos y cobro de piso a comerciantes de Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Melchor Ocampo.