Infiltra el crimen al fútbol: Indagan por extorsión y despojo a patrocinadores del América Buenavista

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Infiltra el crimen al fútbol: Indagan por extorsión y despojo a patrocinadores del América Buenavista
    El cotejo contó con la participación del árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos antes de derivar en un violento enfrentamiento en cancha y gradas. WIKIMEDIA COMMONS

La Fiscalía del Edomex investiga a la Federación 22 de Octubre y ACME, patrocinadores del América Buenavista, por extorsión, despojos y robo de agua tras torneo

El crimen organizado entró a las canchas de futbol.

El partido de la “Gran Revancha”, con una bolsa de un millón de pesos y jugado el fin de semana entre los equipos de “América Buenavista” y “Chivas MVA Transporte”, fue patrocinado por organizaciones vinculadas a la extorsión, homicidios, robo de agua y despojos en el Edomex.

El partido “amistoso” se realizó en el estadio Agustín “Coruco” Díaz en Zacatepec y terminó con una pelea campal entre jugadores en la cancha y en las tribunas.

En el encuentro participó el árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-toca-fondo-con-rafa-marquez-chile-lo-vence-2-0-y-el-tri-cierra-sin-ganar-la-fecha-fifa-KO23965618

El “América Buenavista” es originario de Cuautitlán y portaba el logo de la “Federación Unida 22 de Octubre”, un grupo sindical que es investigado por la Fiscalía del Edomex por sus vínculos con el crimen.

Según las indagatorias, ese grupo explota de manera ilegal pozos de agua en Chicoloapan.

La “Federación Unida 22 de Octubre” también está relacionada con despojos en Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, Teotihuacán, Otumba e Ixtapaluca.

Otro patrocinador de “América Buenavista” es la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), agrupación con un amplio historial delictivo.

La Fiscalía indaga a integrantes de ACME para realizar extorsiones, homicidios, robo de agua, despojos y cobro de piso a comerciantes de Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Melchor Ocampo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Extorsiones
Futbol

Localizaciones


Edomex
Zacatepec

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sheinbaum, aislada

Sheinbaum, aislada
NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer

NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer
Depresión tropical nueve en el Golfo de México.

Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México: trayectoria y estados afectados
Lara Cordero fue detenido en Chiapas el pasado sábado 3 de octubre.

Morena expulsa del partido a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa detenido durante la ‘Operación Enjambre’
El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de trabajadores del IMSS e ISSSTE que cumplan con los requisitos establecidos.

Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla
El cielo y el Universo tendrá unos días con mayor relevancia. Cada año se celebra la Semana Mundial del Espacio (SME), el mayor evento científico del mundo, que tiene lugar desde el 4 al 10 de octubre.

¿Listo para el despegue? Checa las actividades de la Semana Mundial del Espacio 2026 en México
Cosecha. La dupla llevó a la pantalla la atmósfera del histórico encuentro musical de 1971 mediante escenarios, objetos y referencias documentales cuidadosamente investigados.

Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra
Publicidad de Sancor Seguros causa risas y molestias entre los aficionados en el homenaje de despedida de Messi.

Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi