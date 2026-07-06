Influencer y hermana de alcaldesa pide ‘no pasar’ en un hospital; genera polémica entre médicos

Una influencer fitness identificada como Nunzia Rojo de la Vega, quien también sería hermana de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, fue criticada en redes sociales luego que mostrara en una publicación su molestia con el personal médico de un nosocomio. Rojo de la Vega narró que cuando se encontraba internada en un hospital colocó un letrero en la puerta indicando que nadie entrara hasta antes de las 8 de la mañana; sin embargo, un médico entró a su cuarto a las 6 de la mañana, causando su molestia.

La mujer denuncia que el doctor “no leyó el letrerito”, por lo que cuando entró a la habitación, ella decidió simplemente taparse con la sábana y decir “bye”. El letrero decía: “No pasar respetar sueño de 22 a 8 am (sic)”.

GENERA POLÉMICA El video provocó fuertes reacciones entre médicos, enfermeras y usuarios de redes sociales, ya que las revisiones médicas a un paciente hospitalizado forman parte esencial del tratamiento, por lo que realizan estos recorridos para evaluar la evolución de los pacientes. Médicos influencers condenaron el actuar de la hermana de la alcaldesa capitalina entre ellas destaca la del doctor Issac Chávez Díaz, quien puntualizó que “no estás en tu casa, estás en un hospital, sea público o sea privado, no puedes poner un letrero que no te vean durante 10 horas seguidas”.

El médico explicó que un letrero para ‘no molestar’ es propio de un hotel que de un hospital, por lo que “si te pasa algo durante esas diez horas que no quieres que entren a tu cuarto, a quien van a demandar es al médico de guardia y a las enfermeras y enfermeros, porque es su trabajo, hay protocolos que seguir, hay indicaciones (...) yo sé que te han dicho que eres única y especial, pero cuando estás en un hospital no eres el único paciente. Tal vez ese médico tiene que ver otros diez, otros quince pacientes. Como médico tiene que hacer indicaciones, tiene que reportar al siguiente turno cómo estás, cómo están todos los otros pacientes. Muchas veces tienes que hacerlo antes de las siete de la mañana o antes de las ocho de la mañana, haber visto a todos. En ocasiones empiezan ese pase de visita o esa revisión desde las cuatro de la mañana, desde las cinco de la mañana, dependiendo qué tanto trabajo, qué tantos pacientes hay”.

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