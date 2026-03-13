Inseguridad en México eleva costos operativos de las empresas: Banxico

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México
/ 13 marzo 2026
    Inseguridad en México eleva costos operativos de las empresas: Banxico
    El gasto en seguridad privada y fletes obligó a reconfigurar rutas y elevó los costos finales. REFORMA

El Banco de México reveló que la persistencia de extorsiones y robo de mercancía elevó los costos operativos de comercios

La persistencia del robo de mercancías y extorsiones en el país elevó los costos de operación de los establecimientos comerciales, reveló el Banco de México ( Banxico ).

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De acuerdo con su Reporte Sobre las Economías Regionales para el periodo octubre-diciembre de 2025, publicado ayer, ahora los comercios gastan más dinero en servicios de seguridad privada por los riesgos para la integridad de sus trabajadores y unidades de transporte.

“El entorno de inseguridad, caracterizado por la persistencia de extorsiones y el robo de mercancías, continuó ejerciendo presiones al alza sobre los costos de operación de los establecimientos comerciales”.

“Lo anterior se debió, de acuerdo con las fuentes consultadas, a la necesidad de incrementar el gasto en servicios de seguridad privada y al encarecimiento de los fletes ante los riesgos para la integridad de los operadores y de las unidades de transporte de mercancías”, indicó el banco central.

En la región centro-norte, por ejemplo, el entorno de inseguridad afectó al sector comercial al desalentar el turismo y propiciar la reducción de horarios en los establecimientos, especialmente en Sinaloa.

La logística también se vio interrumpida por bloqueos en vías de comunicación, por movilizaciones de agricultores que exigen mayor seguridad en la carretera y ajustes en los precios de garantía del maíz, detalló Banxico.

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Banxico resaltó que en otros sectores la inseguridad obligó a reconfigurar rutas y elevó sus costos operativos.

“La inseguridad pública continúa siendo un obstáculo para la actividad económica en diversas zonas, al afectar costos, logística y decisiones de inversión”, asistencia.

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