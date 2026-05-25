‘Andy’ gana caminando su curul, dice Adán Augusto tras renuncia a la Secretaría de Organización de Morena

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    ‘Andy’ gana caminando su curul, dice Adán Augusto tras renuncia a la Secretaría de Organización de Morena
    Esta mañana Andrés Manuel López Beltrán anunció su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena. Cuartoscuro

El ex coordinador de senadores de Morena saludó la intención que tiene Andrés Manuel López Beltrán de buscar una diputación

CDMX.-El senador morenista Adán Augusto López Hernández aseguró que su correligionario Andrés Manuel López Beltrán “caminando” podrá sentarse en una curul en la próxima Legislatura.

Horas después de que se conociera que el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena, el ex coordinador de senadores de Morena saludó la intención que tiene “Andy” de buscar una diputación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/renuncia-titular-de-seguridad-en-tabasco-tras-15-meses-en-el-cargo-CI20932123

“Yo le deseo todo el éxito. Hace muchos años yo le dije que debiera de participar. Pues sí, caminando va a ganar, claro”, previó.

LO ACOMPAÑARÍA SI LO INVITA

Cuando se le preguntó si haría campaña con López Beltrán, el senador tabasqueño aclaró que si éste lo invitara a hacer campaña, lo haría con mucho gusto.

“Si me invita, lo acompañaría con mucho gusto. Él me ha acompañado en las campañas que yo tuve para Gobernador, para senador dos veces, para diputado federal, ¿por qué no habría de hacerlo? Es nuestro amigo, es una persona a la que yo aprecio y respeto mucho. Y aunque no me lo pidiera, yo iría a sus eventos”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/renuncia-jueza-de-sonora-tras-polemica-con-morena-HI20931431

López Hernández recordó que hace tres semanas, cuando sesionó el Consejo Nacional de Morena, había saludado a “Andy” López Beltrán.

DESMIENTE PROBLEMAS DE SALUD

El exlíder del Senado, Adán Augusto López Hernández, desmintió las versiones de sus “malquerientes”, en el sentido de que el fin de semana había sido hospitalizado y reportado en una situación “delicada”.

Contrario a lo que acostumbra, el legislador de Morena se presentó en el salón de sesiones de la Comisión Permanente afable con los reporteros, a quienes aclaró que se encuentra bien de salud.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/citatorio-de-la-fgr-no-significa-imputacion-contra-maru-campos-sheinbaum-DJ20922908

-¿No que estaba hospitalizado?, se le cuestionó.

-Pues es un mal queriente de (Pedro) Ferriz y de (Mario) Di Costanzo y no sé qué. Ya se le olvidó al Di Constanzo cuántos años cobró allá conmigo en el Congreso de Tabasco, respondió.

-Goza de clara salud usted.

-Pues, ¿cómo lo ven ustedes?

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