¿Inspiración o plagio? Estudiante da discurso de graduación idéntico al de ‘Malcom el de en medio’

Un estudiante del Colegio Latinoamericano Bilingüe en Chihuahua se volvió viral al recitar, durante su ceremonia de graduación, el emotivo discurso final de Malcolm, personaje principal de la icónica serie Malcolm el de en medio. El momento, cargado de nostalgia y sentimiento, generó una ovación de pie entre los asistentes y provocó una ola de reacciones positivas en redes sociales.

“Tal vez no tenga el mejor pasado, pero tengo un futuro prometedor... Mis padres me enseñaron que no hay límites, que puedo llegar tan lejos como quiera... pero que tengo que ganármelo. Y voy a hacerlo”, pronunció el joven con voz firme, replicando las palabras que el personaje dice en el episodio final de la serie, titulado Graduación, cuando se prepara para ir a Harvard.

La inesperada intervención se alejó del típico discurso de despedida escolar. En su lugar, el estudiante decidió rendir homenaje a una de las series más emblemáticas de los años 2000, frente a un público integrado por compañeros, profesores y familiares.

La reacción no se hizo esperar: algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas, conmovidos por la carga emocional del discurso, mientras que otros aplaudieron de pie. El video del momento fue subido a redes sociales como TikTok, X y Facebook, donde rápidamente acumuló miles de reacciones, compartidos y comentarios.