$!Intoxicación masiva en primaria de Chiapas: 65 estudiantes enferman tras consumir alimentos escolares

De acuerdo con reportes de madres y padres de familia, los menores habrían consumido tacos de pollo que fueron entregados en envases presuntamente donados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ( DIF ) municipal. Horas después de ingerir los alimentos, varios alumnos comenzaron a presentar malestares físicos, lo que derivó en su traslado a diversas unidades médicas para recibir atención.

Al menos 65 estudiantes de una escuela primaria ubicada en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, recibieron atención médica tras presentar síntomas de intoxicación presuntamente relacionados con el consumo de alimentos distribuidos como parte del programa Desayunos Escolares.

PADRES REPORTARON SÍNTOMAS EN LOS MENORES

La situación fue reportada durante la tarde del miércoles por familiares de los estudiantes, quienes informaron que los menores presentaban síntomas como vómito, diarrea y fiebre.

Ante el incremento de casos, autoridades sanitarias activaron los protocolos correspondientes para atender a los estudiantes afectados y realizar las investigaciones necesarias para determinar las causas del evento.

La Secretaría de Salud de Chiapas informó que hasta el momento se tiene registro de atención médica para 65 estudiantes de entre 6 y 12 años de edad.

Según la dependencia, 58 de los pacientes fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Venustiano Carranza, mientras que otros siete recibieron atención en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

MENORES PERMANECEN BAJO OBSERVACIÓN MÉDICA

Las autoridades de salud señalaron que, tras recibir atención médica, la mayoría de los estudiantes fue dada de alta.

No obstante, algunos menores permanecieron hospitalizados bajo observación médica para dar seguimiento a su evolución clínica. La Secretaría de Salud indicó que los pacientes internados se encontraban estables y sin presentar datos considerados de gravedad.

Familiares de los estudiantes señalaron posteriormente que dos menores continuaban hospitalizados mientras se mantenía la vigilancia médica correspondiente.

SALUD ACTIVA PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

La Secretaría de Salud estatal informó que se implementaron de manera inmediata acciones de atención médica, vigilancia epidemiológica e investigación sanitaria.

Entre las medidas aplicadas se encuentran la hidratación oral e intravenosa de los pacientes, control de síntomas, monitoreo clínico y toma de muestras para identificar el agente causal relacionado con el probable brote.

Asimismo, la dependencia indicó que mantiene coordinación con autoridades municipales, el DIF y las unidades hospitalarias involucradas para garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos médicos y personal necesario para la atención de los afectados.

También se puso en marcha vigilancia epidemiológica activa con el objetivo de detectar oportunamente posibles nuevos casos relacionados con el incidente.