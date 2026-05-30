Intoxicación masiva en primaria de Chiapas: 65 estudiantes enferman tras consumir alimentos escolares
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Sesenta y cinco estudiantes resultan intoxicados en primaria de Chiapas; investigan alimentos del programa Desayunos Escolares
Al menos 65 estudiantes de una escuela primaria ubicada en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, recibieron atención médica tras presentar síntomas de intoxicación presuntamente relacionados con el consumo de alimentos distribuidos como parte del programa Desayunos Escolares.
De acuerdo con reportes de madres y padres de familia, los menores habrían consumido tacos de pollo que fueron entregados en envases presuntamente donados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. Horas después de ingerir los alimentos, varios alumnos comenzaron a presentar malestares físicos, lo que derivó en su traslado a diversas unidades médicas para recibir atención.
PADRES REPORTARON SÍNTOMAS EN LOS MENORES
La situación fue reportada durante la tarde del miércoles por familiares de los estudiantes, quienes informaron que los menores presentaban síntomas como vómito, diarrea y fiebre.
Ante el incremento de casos, autoridades sanitarias activaron los protocolos correspondientes para atender a los estudiantes afectados y realizar las investigaciones necesarias para determinar las causas del evento.
La Secretaría de Salud de Chiapas informó que hasta el momento se tiene registro de atención médica para 65 estudiantes de entre 6 y 12 años de edad.
Según la dependencia, 58 de los pacientes fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Venustiano Carranza, mientras que otros siete recibieron atención en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
MENORES PERMANECEN BAJO OBSERVACIÓN MÉDICA
Las autoridades de salud señalaron que, tras recibir atención médica, la mayoría de los estudiantes fue dada de alta.
No obstante, algunos menores permanecieron hospitalizados bajo observación médica para dar seguimiento a su evolución clínica. La Secretaría de Salud indicó que los pacientes internados se encontraban estables y sin presentar datos considerados de gravedad.
Familiares de los estudiantes señalaron posteriormente que dos menores continuaban hospitalizados mientras se mantenía la vigilancia médica correspondiente.
SALUD ACTIVA PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
La Secretaría de Salud estatal informó que se implementaron de manera inmediata acciones de atención médica, vigilancia epidemiológica e investigación sanitaria.
Entre las medidas aplicadas se encuentran la hidratación oral e intravenosa de los pacientes, control de síntomas, monitoreo clínico y toma de muestras para identificar el agente causal relacionado con el probable brote.
Asimismo, la dependencia indicó que mantiene coordinación con autoridades municipales, el DIF y las unidades hospitalarias involucradas para garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos médicos y personal necesario para la atención de los afectados.
También se puso en marcha vigilancia epidemiológica activa con el objetivo de detectar oportunamente posibles nuevos casos relacionados con el incidente.
SUSPENDEN ALIMENTOS RELACIONADOS CON EL CASO
Como parte de las acciones preventivas, las autoridades recomendaron suspender temporalmente la distribución y consumo de los alimentos que podrían estar vinculados con la intoxicación.
De igual forma, se instruyó reforzar las medidas de higiene durante la preparación, almacenamiento y distribución de alimentos en los centros escolares y espacios relacionados con los programas alimentarios.
La Secretaría de Salud precisó que las investigaciones epidemiológicas y sanitarias continúan en desarrollo para determinar con exactitud el origen del evento y establecer si existe una relación directa entre los alimentos consumidos y los síntomas presentados por los estudiantes.
ESTUDIANTE RELATA LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTÓ
Entre los menores afectados se encuentra Josué, quien relató algunos de los malestares que experimentó después de consumir los alimentos distribuidos en la escuela.
“Me dolía mi panza. Tenía ganas de vomitar. Al día siguiente fui a la escuela. Me dolía mi cabeza, me ardían mis ojos; me dolía todo el cuerpo”, narró el estudiante.
Su testimonio forma parte de los reportes recopilados por familiares y autoridades durante la atención de los casos registrados.
PADRES SEÑALAN FALTA DE MEDICAMENTOS
Además de solicitar una investigación para esclarecer las causas de la intoxicación, algunos familiares expresaron inconformidades relacionadas con la atención médica brindada a los menores.
Una madre de familia aseguró que al momento de acudir al hospital se encontraron con limitaciones en el suministro de medicamentos.
“Llegando al hospital, no había ningún medicamento. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues el gobierno no está haciendo nada. No surten medicamentos hace seis meses. Solo hay doctor. ¿Y de qué nos sirve el doctor si no hay medicamento?”, manifestó.
Hasta el momento, las autoridades sanitarias continúan con las investigaciones para determinar el origen de la intoxicación y mantienen el monitoreo de la población escolar involucrada.
Con información de medios