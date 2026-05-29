Mueren tres personas por intoxicación en un departamento de Coyoacán

Eran aproximadamente las 12:00 horas cuando vecinos de una unidad habitacional ubicada en el número 3040 de Miramontes, a unos metros de su cruce con Calzada del Hueso, en la Colonia Girasoles II, reportaron un fuerte olor a gas en la zona.

CDMX.- Tres personas fallecieron al interior de un domicilio en Coyoacán por intoxicación de monóxido de carbono.

Al lugar no sólo llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también Bomberos de la Ciudad y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para dar apoyo.

Los servicios de emergencia entraron al departamento ubicado en la planta baja y encontraron a dos mujeres y un hombre, quienes estaban tirados.

MUERTE POR INTOXICACIÓN

El personal del ERUM realizó la valoración y certificaron la ausencia de signos vitales en el masculino de 78 años, al igual que las féminas de 73 y 64 años.

En el informe, los paramédicos dieron como la causa la probable intoxicación por inhalar monóxido de carbono, la cual ocurrió por debido a una mala combustión del calentador de agua.

Vecinos de la unidad se sorprendieron por la movilización de los equipos de emergencia, pero no ofrecieron testimonios sobre las víctimas, de quienes no se reveló su identidad.