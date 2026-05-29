Mueren tres personas por intoxicación en un departamento de Coyoacán

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    Mueren tres personas por intoxicación en un departamento de Coyoacán
    Los fallecidos son un masculino de 78 años y dos mujeres de 73 y 64 años. Cuartoscuro

Servicios de emergencia entraron al lugar y encontraron a dos mujeres y un hombre, quienes estaban tirados

CDMX.- Tres personas fallecieron al interior de un domicilio en Coyoacán por intoxicación de monóxido de carbono.

Eran aproximadamente las 12:00 horas cuando vecinos de una unidad habitacional ubicada en el número 3040 de Miramontes, a unos metros de su cruce con Calzada del Hueso, en la Colonia Girasoles II, reportaron un fuerte olor a gas en la zona.

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Al lugar no sólo llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también Bomberos de la Ciudad y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para dar apoyo.

Los servicios de emergencia entraron al departamento ubicado en la planta baja y encontraron a dos mujeres y un hombre, quienes estaban tirados.

MUERTE POR INTOXICACIÓN

El personal del ERUM realizó la valoración y certificaron la ausencia de signos vitales en el masculino de 78 años, al igual que las féminas de 73 y 64 años.

En el informe, los paramédicos dieron como la causa la probable intoxicación por inhalar monóxido de carbono, la cual ocurrió por debido a una mala combustión del calentador de agua.

Vecinos de la unidad se sorprendieron por la movilización de los equipos de emergencia, pero no ofrecieron testimonios sobre las víctimas, de quienes no se reveló su identidad.

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Uno de los habitantes del conjunto habitacional, trató de impedir que los transeúntes tomaran algún video o foto de lo que ocurría en el lugar, por lo que éstos mejor se retiraron del lugar.

Cerca de las 14:00 horas, los Servicios Periciales de la Fiscalía capitalina llegaron al departamento para realizar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento de los cuerpos.

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