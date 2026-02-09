Invertirá Sedena 30 mil mdp en naves no tripuladas
A finales de 2025, la Defensa registró ocho proyectos de inversión para comprar helicópteros y, sobre todo, aeronaves no tripuladas, que serán asignadas al Escuadrón Aéreo 702 y Aéreo 602
En 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador prohibió a la Secretaría de la Defensa Nacional comprar aviones o helicópteros nuevos durante su sexenio. Pero en el actual Gobierno, los militares se disponen a renovar, en lo posible, una flota aérea cada vez más obsoleta y limitada.
A finales de 2025, la Defensa registró ocho proyectos de inversión por casi 30 mil millones de pesos para comprar helicópteros y, sobre todo, aeronaves no tripuladas, un rubro cada vez más importante para las fuerzas armadas de todo el mundo.
Cuatro proyectos, que suman 17 mil 294 millones de pesos, son para aeronaves no tripuladas. Entre 2023 y 2025, la Defensa casi triplicó su flota para llegar a 90 de estos equipos, que incluyen aviones pilotados a distancia con costo de más de un millón de dólares, así como drones valuados en unos cuantos miles de dólares.
Los fondos que ahora se pretende invertir implicarían la compra de miles de unidades. Las aeronaves no tripuladas “con tecnología de última generación” serán destinadas al Escuadrón Aéreo 602, con sede en Atlangatepec, Tlaxcala.
El documento disponible para consulta pública también menciona una compra de “tres aeronaves” sin aclarar de qué tipo. Dos serán para transporte de personal especializado y una para evacuaciones médicas, y serán asignadas al Escuadrón Aéreo 702, que opera desde la base de Santa Lucía, Estado de México.
En enero, se reportó la compra de un avión Hércules Lockheed Martin C-130J, cuyo costo se estima entre 70 y 80 millones de dólares, pero no está claro si dicha operación formó parte de los nuevos proyectos o de otro para “aviones de transporte pesado multipropósito” que se registró en 2023.
BUSCAN ADQUIRIR HELICÓPTEROS
También hay proyectos para adquirir diez helicópteros, entre ellos tres Eurocopter Super Cougar, así como ametralladoras calibre 50 para la flota ya existente.
La Defensa solo tiene dos mil millones de pesos autorizados en el Presupuesto de 2026 para este tipo de compras. Pero al cierre de 2025, la dependencia tenía 67 mil millones de pesos disponibles en dos fideicomisos, incluidos 52 mil 330 millones en el que usa discrecionalmente para compra de equipos.
Los proyectos no eran conocidos porque, desde el tercer trimestre de 2025, la Secretaría de Hacienda dio de baja el portal en el que el público podía consultar la información sobre los planes de inversión de todas las dependencias.
Desde hace años, alrededor de la tercera parte de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana no realiza operaciones y permanece en tierra, según datos de la póliza de seguro.
En 2023, 116 de las 356 aeronaves de todo tipo fueron aseguradas solo en tierra, mientras que, en 2025, sucedió lo mismo con 113 de 419 unidades.
La renovación de la flota aérea es uno de muchos proyectos de inversión de la Sedena, que, por ejemplo, gastó 4 mil 300 millones de pesos para sus nuevos edificios de comandancias en la colonia Irrigación, y planea ejercer 4 mil 500 millones para un nuevo Hospital de Especialidades Pediátricas en su sede central, del otro lado del Periférico.