Invertirá Sedena 30 mil mdp en naves no tripuladas

En 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador prohibió a la Secretaría de la Defensa Nacional comprar aviones o helicópteros nuevos durante su sexenio. Pero en el actual Gobierno, los militares se disponen a renovar, en lo posible, una flota aérea cada vez más obsoleta y limitada. A finales de 2025, la Defensa registró ocho proyectos de inversión por casi 30 mil millones de pesos para comprar helicópteros y, sobre todo, aeronaves no tripuladas, un rubro cada vez más importante para las fuerzas armadas de todo el mundo. TE PUEDE INTERESAR: Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN Cuatro proyectos, que suman 17 mil 294 millones de pesos, son para aeronaves no tripuladas. Entre 2023 y 2025, la Defensa casi triplicó su flota para llegar a 90 de estos equipos, que incluyen aviones pilotados a distancia con costo de más de un millón de dólares, así como drones valuados en unos cuantos miles de dólares. Los fondos que ahora se pretende invertir implicarían la compra de miles de unidades. Las aeronaves no tripuladas “con tecnología de última generación” serán destinadas al Escuadrón Aéreo 602, con sede en Atlangatepec, Tlaxcala.

El documento disponible para consulta pública también menciona una compra de “tres aeronaves” sin aclarar de qué tipo. Dos serán para transporte de personal especializado y una para evacuaciones médicas, y serán asignadas al Escuadrón Aéreo 702, que opera desde la base de Santa Lucía, Estado de México. En enero, se reportó la compra de un avión Hércules Lockheed Martin C-130J, cuyo costo se estima entre 70 y 80 millones de dólares, pero no está claro si dicha operación formó parte de los nuevos proyectos o de otro para “aviones de transporte pesado multipropósito” que se registró en 2023.