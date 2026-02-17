$!Investiga México dumping en acero

A solicitud de Ternium, la Secretaría de Economía inició una investigación antidumping sobre las importaciones de aceros laminados en frío originarias de Estados Unidos, Malasia y China.

Para los industriales del ramo, es la primera reacción ante los aranceles que cobra el Gobierno de EU sobre este producto.

“Este caso de dumping contra Estados Unidos en aceros planos es una reacción a las medidas de la Sección 232, ya que las principales exportaciones de Estados Unidos a México son precisamente de aceros planos”, dijo una fuente del sector.

“Surge en un contexto en el que Estados Unidos registra un superávit comercial de acero con México superior a los 4 mil millones de dólares anuales, pero el acero mexicano paga desde marzo de 2025 un arancel de 50 por ciento en el mercado del vecino país bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial”.

En una resolución publicada ayer en el Diario Oficial, la dependencia informó que, a solicitud de la parte interesada, aceptó iniciar un procedimiento administrativo de investigación de competencia desleal o antidumping y otro de antisubvención (subsidios) contra el acero estadounidense.

“Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de aceros laminados en frío originarias de los Estados Unidos de América, Federación de Malasia y la República Popular China”, indica.

La investigación a los tres países evaluará daños causados desde el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.