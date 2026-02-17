Investiga México dumping en acero
Para los industriales del ramo, es la primera reacción ante los aranceles que cobra el Gobierno de EU sobre este producto
A solicitud de Ternium, la Secretaría de Economía inició una investigación antidumping sobre las importaciones de aceros laminados en frío originarias de Estados Unidos, Malasia y China.
“Este caso de dumping contra Estados Unidos en aceros planos es una reacción a las medidas de la Sección 232, ya que las principales exportaciones de Estados Unidos a México son precisamente de aceros planos”, dijo una fuente del sector.
“Surge en un contexto en el que Estados Unidos registra un superávit comercial de acero con México superior a los 4 mil millones de dólares anuales, pero el acero mexicano paga desde marzo de 2025 un arancel de 50 por ciento en el mercado del vecino país bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial”.
En una resolución publicada ayer en el Diario Oficial, la dependencia informó que, a solicitud de la parte interesada, aceptó iniciar un procedimiento administrativo de investigación de competencia desleal o antidumping y otro de antisubvención (subsidios) contra el acero estadounidense.
“Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de aceros laminados en frío originarias de los Estados Unidos de América, Federación de Malasia y la República Popular China”, indica.
La investigación a los tres países evaluará daños causados desde el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.
“En el periodo proyectado de abril de 2025 a marzo de 2026, de no adoptarse cuotas compensatorias, continuaría el ingreso de importaciones investigadas, las cuales aumentarían 12 puntos porcentuales de participación en las importaciones totales, 8 y 14 puntos porcentuales en el Consumo Nacional Aparente (CNA) y el consumo interno, respectivamente”, afirma.
Ternium advierte que si no se aplican cuotas compensatorias a estas importaciones, el daño a la rama de producción nacional se agravaría con una caída de 8 puntos porcentuales en participación de mercado; un 13 por ciento menos de producción total y 35 por ciento menos en producción para venta nacional.
También bajarían sus ventas al mercado interno en 41 por ciento y sus precios 13 por ciento, lo que traería una caída de 48 por ciento en sus ingresos y un retroceso de 113 por ciento en su utilidad y de 9 puntos porcentuales en su margen de operación.
Las importaciones totales de aceros laminados en frío crecieron 12 por ciento de abril de 2022 a marzo de 2025.