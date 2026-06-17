Investigará SRE actuación de dos cónsules en EU

La Mandataria consideró que representantes consulares no deben utilizar sus cargos para impulsar organizaciones, proyectos personales o actividades no vinculadas con sus responsabilidades diplomáticas y de protección a connacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Canciller Roberto Velasco revisar la actuación de los cónsules de México en Houston y Nueva York, tras denuncias sobre presunta promoción personal y el uso de recursos para actividades ajenas a la atención de migrantes.

“Lo que comentas está muy mal, muy mal, porque los Consulados no son ni para promoción personal ni para promoción de un partido político o promoción de una organización. Los consulados, su primera función es apoyar a los hermanos migrantes”, afirmó.

Sheinbaum respondió así a denuncias presentadas por una youtuber, durante la mañanera, en contra la cónsul de México en Houston, María Elena Orantes, por presuntamente utilizar su posición para promover la organización 50+1 durante actividades realizadas en Europa.

La Presidenta sostuvo que las funciones de los consulados están claramente definidas y que los representantes del Gobierno mexicano deben concentrarse en la atención de los mexicanos que radican en el extranjero.

“No está bien de ningún cónsul, de ningún embajador, que se haga una promoción personal o de alguna asociación civil, entonces ahí seguro está tomando nota el Secretario de Relaciones Exteriores para hacer un llamado de atención”, advirtió.

Durante la conferencia también se preguntó a la Mandataria sobre la celebración organizada por el Consulado de México en Nueva York para conmemorar el bicentenario de esa representación diplomática.

De acuerdo con la denuncia expuesta, el evento fue encabezado por el cónsul Marcos Bucio Mujica a bordo de un ferry turístico en la bahía de Nueva York y habría estado dirigido a invitados especiales.

Ante esos señalamientos, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a verificar el origen de los recursos utilizados para la celebración.

“Que averigüe el Secretario de Relaciones Exteriores con qué recursos se hizo esta fiesta, esta celebración y también si es el caso que se haga un llamado de atención, si fue así”, indicó.