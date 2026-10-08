¿Habrá clases mañana 9 de octubre? La SEP confirma lista de estados sin escuela y por qué

Las clases de hoy 8 de octubre fueron suspendidas en ciertos estados de México, por lo que se cerrarán y cancelarán las actividades en las escuelas de estas regiones el día mañana. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves se cancelaron clases en los distintos niveles educativos debido a las afectaciones en distintos estados de la República Mexicana por los ciclones que rodean al país, ‘Rachel’, ‘Isaías’ y ‘Simón’, con el fin de reducir riesgos en las zonas afectadas por las condiciones meteorológicas.

¿HABRÁ CLASES EL 9 DE OCTUBRE? Según el calendario escolar de la SEP, el viernes sí habrá clases en la mayoría de las escuelas de México en educación preescolar, primaria y secundaria. Aunque las autoridades educativas estatales tendrán la posibilidad de cancelar las actividades presenciales en caso de considerarlo necesario debido a las fuertes lluvias e inundaciones por ‘Isaías’, ‘Simón’ y ‘Rachel’. Hasta el momento, las entidades que han anunciado la suspensión de clases para el viernes son Puebla, Michoacán y Yucatán debido a los pronósticos de fuertes precipitaciones en algunas regiones. Por lo que se recomienda a los padres y madres de familia, así como estudiantes a mantenerse al pendiente de la información que brinden sus autoridades educativas para saber si habrá clases presenciales en sus respectivas escuelas.

¿DÓNDE NO HABRÁ CLASES? Las respectivas Secretaría de Educación Pública de Puebla, Michoacán y Yucatán informaron cuáles son las zonas que no tendrán clases: Puebla La Secretaría de Educación Pública de Puebla anunció el cierre de escuelas en 173 municipios de las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y la Mixteca: Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla. Tehuacán-Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle de Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec. Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan. Mixteca: Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

Michoacán Mientras que la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán también suspendió las clases presenciales en siete municipios de la región Sierra-Costa, que son los siguientes: - Aquila.

- Coahuayana.

- Chinicuila.

- Coalcomán.

- Lázaro Cárdenas.

- Arteaga.

- Tumbiscatío.

Yucatán Para la Península de Yucatán también está suspendiendo clases debido al cicló ‘Isaías’, fenómeno que podría convertirse en el primer huracán del Atlántico; a lo que el Gobierno Estatal, junto a Protección Civil, acordó la suspensión preventiva de actividades educativas en 27 municipios por peligros de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y fuertes vientos. Los municipios en cuestión son: - Celestún

- Dzidzantún

- Dzilam de Bravo

- Hunucmá

- Ixil

-Progreso

- Sinanché

- Telchac

- Puerto

- Yobaín

- Mérida

- Kanasín

- Chocholá

- Samahil

- Sacalum

-Maxcanú

- Kopomá

- Kinchil

- Chicxulub Pueblo

- Yaxkukul

- Umán

- Ucú

- Timucuy

- Tetiz

- Conkal

- Abalá

- Halachó

- Dzemul.

PRONÓSTICO PARA LOS TRES CICLONES EN MÉXICO Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este es la situación actual de los tres sistemas que rodean al país y mantiene a las autoridades mexicanas en alerta. ‘Simón’ La tormenta tropical ‘Simón’ se desplaza frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en el occidente y sur del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado. Actualmente, se ubica a 370 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 555 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco; con vientos sostenidos a 110 kilómetros por hora (km/h), rachas con 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h. Su circulación genera lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero (costa y sur) y Michoacán (costa); lluvias intensas (75 a 150 mm) en Oaxaca (noroeste, centro y costa), así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (oeste y sur) y Colima. Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Guerrero y Michoacán, viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Colima. Así como oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero., y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Jalisco. Se modifica zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.; zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde el oeste de Playa Pérula, Jalisco, hasta Punta Mita, Nayarit; y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. ‘Rachel’ ‘Rachel’ se mantiene como tormenta tropical al oeste de Baja California Sur, se ubica a mil 510 km al oeste de Cabo San Lucas. Con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 6 km/h. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h. El sistema no genera efectos en el país y tampoco representa peligro para el territorio nacional, así como que debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones.

‘Isaías’ ‘Isaías’ se ha intensificado a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre el golfo de México. Su circulación genera lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en estados del oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Actualmente, se ubica a 345 km al norte de Progreso, Yucatán, y a 385 km al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Con vientos máximos sostenidos a 155 km/h y rachas a 195 km/h. Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Campeche (oeste y costa), Yucatán (costa, norte y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte). Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Yucatán; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tamaulipas. Así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.