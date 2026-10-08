Japón devuelve a México una milenaria máscara mesoamericana: INAH confirma hallazgo

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    Japón devuelve a México una milenaria máscara mesoamericana: INAH confirma hallazgo
    Máscara mesoamericana del periodo preclásico tardío (700-230 a.C) INAH
    Japón devuelve a México una milenaria máscara mesoamericana: INAH confirma hallazgo
    Máscara mesoamericana del periodo preclásico tardío (700-230 a.C) INAH
    Japón devuelve a México una milenaria máscara mesoamericana: INAH confirma hallazgo
    Máscara mesoamericana del periodo preclásico tardío (700-230 a.C) INAH

Un ciudadano japonés restituyó voluntariamente la pieza prehispánica. El INAH estima que pertenece al periodo Preclásico Tardío.

Un coleccionista japonés entregó de forma voluntaria una máscara mesoamericana a la Embajada de México en Tokio. La pieza arqueológica, que salió del país hace casi medio siglo, representa la primera restitución de este tipo llevada a cabo en Japón. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asumirá la custodia del objeto tan pronto llegue a suelo mexicano. Las autoridades culturales confirmaron que la repatriación se concretará en las próximas semanas tras finalizar los trámites diplomáticos.

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Los primeros estudios calculan que la máscara fue esculpida entre los años 700 y 230 a.C. Esto ubica la creación de la obra dentro del periodo Preclásico Tardío de la antigua Mesoamérica.

Las características del tallado indican que la pieza proviene del norte del actual estado de Guerrero. La escultura está hecha de cuarcita de tono claro y muestra un rostro humano con rasgos marcados.

El objeto presenta perforaciones específicas en las orejas y en la parte superior de la cabeza. Los especialistas señalan que estos detalles servían para colocarle adornos o amarrarla a otros soportes.

UN CERTIFICADO DUDOSO DE HACE 50 AÑOS

La máscara salió ilegalmente de México en la década de 1970 y llegó primero a Francia. Posteriormente, fue vendida en 1980 a una galería de arte en Tokio, donde permaneció en colecciones privadas.

El comprador original recibió un documento que aseguraba que la pieza era de origen teotihuacano. Sin embargo, el análisis preliminar del INAH descartó esa versión, señalando que ni el material ni la época coinciden con esa cultura.

El coleccionista que la compró en 2023 decidió devolverla al comprender su valor patrimonial. Según reportes diplomáticos, el ciudadano japonés afirmó que entregaba el bien ”porque es lo correcto”.

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IMPACTO EN EL COMBATE AL TRÁFICO DE ARTE

La restitución marca un antes y un después en la cooperación internacional entre México y Asia. Esta devolución sienta un precedente para frenar la subasta y venta ilícita de patrimonio cultural en el extranjero.

Los laboratorios del INAH realizarán exámenes físicos directos a la máscara a su llegada. Estas pruebas de laboratorio permitirán confirmar el tipo de mineral preciso y precisar detalles sobre la comunidad indígena que la fabricó.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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