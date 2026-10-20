Jorge Álvarez Máynez propone 8,500 mdp para la crisis hídrica en Jalisco; crítica espectáculo violento del PRI

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    Jorge Álvarez Máynez propone 8,500 mdp para la crisis hídrica en Jalisco; crítica espectáculo violento del PRI
    CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2026.- Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, acudió a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM Camila Ayala Benabib

El líder de Movimiento Ciudadano planteó obras de abastecimiento e infraestructura, y reconoció el diálogo con Ricardo Monreal.

El partido Movimiento Ciudadano busca destinar 8,500 millones de pesos a Jalisco para solucionar la falta de agua. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido, presentó este proyecto como una primera etapa para construir obras urgentes de almacenamiento, distribución y tratamiento de agua.

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El acuerdo político entre partidos será clave para destrabar el presupuesto federal. Álvarez Máynez reconoció la disposición de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, para dialogar y priorizar la atención a este problema sin importar las diferencias políticas.

La falta de agua ha provocado protestas ciudadanas en distintas zonas de Guadalajara. En las últimas semanas, familias y colectivos salieron a las calles para demandar el restablecimiento del servicio y denunciar la mala calidad del agua en sus hogares.

Las autoridades buscan coordinar esfuerzos para financiar las obras a largo plazo. La gestión de las fuentes de agua es una tarea compartida entre el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco, por lo que ambas instancias ya mantienen mesas de trabajo para dar viabilidad a estos proyectos hídricos.

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CRÍTICO EL ENFRENTAMIENTO CON LEGISLADORES PRIISTAS

El dirigente llamó a detener las disputas partidistas para priorizar la atención a la ciudadanía. Álvarez Máynez afirmó que la urgencia debe centrarse en dar soluciones reales a la gente y no en protagonizar peleas políticas.

Esta declaración ocurre tras un fuerte choque verbal con legisladores del PRI debido a las denuncias por agua contaminada en el estado, y a la agua sucia que tiraron dentro de las oficinas de Movimiento Ciudadano.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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