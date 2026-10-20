Jorge Álvarez Máynez propone 8,500 mdp para la crisis hídrica en Jalisco; crítica espectáculo violento del PRI

El partido Movimiento Ciudadano busca destinar 8,500 millones de pesos a Jalisco para solucionar la falta de agua. Jorge Álvarez Máynez , dirigente nacional del partido, presentó este proyecto como una primera etapa para construir obras urgentes de almacenamiento, distribución y tratamiento de agua.

El acuerdo político entre partidos será clave para destrabar el presupuesto federal. Álvarez Máynez reconoció la disposición de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, para dialogar y priorizar la atención a este problema sin importar las diferencias políticas.

La falta de agua ha provocado protestas ciudadanas en distintas zonas de Guadalajara. En las últimas semanas, familias y colectivos salieron a las calles para demandar el restablecimiento del servicio y denunciar la mala calidad del agua en sus hogares.

Las autoridades buscan coordinar esfuerzos para financiar las obras a largo plazo. La gestión de las fuentes de agua es una tarea compartida entre el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco, por lo que ambas instancias ya mantienen mesas de trabajo para dar viabilidad a estos proyectos hídricos.