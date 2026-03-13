Jorge Romero descarta alianza del PAN y el PRI para elecciones del 2027 en Nuevo León

El 13 de marzo se reportó que, para las campañas políticas de Nuevo León, el Partido de Acción Nacional (PAN) no tendrá alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque en muchos medios y plataformas, la presencia del conocido PRIAM es la típica expectativa de oposición contra partidos como Morena, el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, para las elecciones gubernamentales del 2027 en Nuevo León, se ha descartado la cooperación. Así lo expresó el director del PAN, Jorge Romero. TE PUEDE INTERESAR: Diputada de Morena reacciona con muecas a reconocimiento de Monreal al PRI, PAN y MC

En un evento para el Tecnológico de Monterrey, Jorge Romero comentó: ‘La alianza que nosotros estamos buscando es con la ciudadanía. Esto no significa que estamos cerrando nuestras alianzas con personas, con liderazgos de la sociedad.’ En sus declaraciones, enfatizó que el partido no se niega a los voluntarios ajenos al PAN, y que no se reservan a que otros lideren la campaña panista. ‘Insisto, no nos negamos a ningún liderazgo que con las siglas del PAN quiera buscar la confianza de las y los neoloneses.Nadie está vetado’. En su gira de campaña, como partido, Jorge Romero expresó que, aunque juntar las oposiciones no debe descartarse, el PAN debe concentrarse en sus militantes y en su estructura política, sin la presencia de agentes paralelos. ‘Pero eso no significa que entremos nosotros en guerra con nadie más, nosotros vamos a tener la inteligencia y la medición, no tomamos decisiones con base a la intuición o a corazonada’ aseveró Jorge Romero.

En su conferencia, para militantes panistas y simpatizantes en el Club Palestino-Libanés, confirmó que ‘en ninguna circunstancia’ perderán la oportunidad de ganar las elecciones para la gubernatura del 2027, en Nuevo León. TE PUEDE INTERESAR: ‘Morena se autodestruye’, revienta el PAN tras tumbar la reforma y anuncia ‘decisión histórica’ Actualmente, la gobernación permanece bajo el partido Movimiento Ciudadano, por Samuel García. Mientras que la alcaldía de Monterrey es dirigida por Adrian de la Garza, del PRI.

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