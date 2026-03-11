‘Morena se autodestruye’, revienta el PAN tras tumbar la reforma y anuncia ‘decisión histórica’

11 marzo 2026
    'Morena se autodestruye', revienta el PAN tras tumbar la reforma y anuncia 'decisión histórica'
    El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que el resultado abre "una nueva era" para el oficialismo. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

La dirigencia albiazul descartó respaldar un ‘plan B’ en leyes secundarias

CDMX.- El Partido Acción Nacional (PAN) calificó este martes como un día “histórico” y sostuvo que el rechazo de la reforma electoral marca el inicio de la “autodestrucción” de Morena, tras el freno al proyecto en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que el resultado abre “una nueva era” para el oficialismo y aseguró que dentro de Morena “está el germen de su autodestrucción”.

Desde el recinto legislativo de San Lázaro, previo al inicio de la sesión ordinaria, el coordinador del PAN en la Cámara Baja, Elías Lixa, señaló que la propuesta se construyó sin la opinión de la oposición y advirtió que “lo que mal empieza, mal termina”.

“Lo que mal empieza, mal termina, y hoy termina la simulación de una mal llamada reforma electoral que busca desmantelar la democracia para hacer más poderosos a los del gobierno”, expresó el legislador panista.

A pregunta expresa sobre el riesgo de un plan B en materia electoral, que incluya modificaciones a leyes secundarias, Lixa respondió que tampoco lo apoyarían. “Un plan B no puede ser otra cosa que retroceso y reciclar las aventuras guajiras de Pablo Gómez de desmantelar la democracia”, declaró.

En el mismo mensaje, el dirigente nacional del PAN sostuvo que su partido se opondrá a lo que consideró iniciativas de corte autoritario. “Por más autoritario, por más intolerante, por más enojón que se convierta un régimen, el Partido Acción Nacional siempre se pondrá enfrente”, aseveró.

Romero también adelantó que el próximo 21 de marzo realizarán “el anuncio más importante en la historia reciente del PAN”, en un evento en la Ciudad de México con militantes del partido. “Sin grandes discursos vamos a anunciar la decisión que nosotros creemos más importante desde el año 2000 por parte de Acción Nacional”, concluyó.

