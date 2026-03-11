Diputada de Morena reacciona con muecas a reconocimiento de Monreal al PRI, PAN y MC
Damaris Silva expresó muecas de rechazo y sarcasmo a las palabras del coordinador morenista
Durante la participación del coordinador de Morena en la cámara baja, Ricardo Monreal, -en el marco de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados- , la legisladora morenista por Michoacán, María Damaris Silva no disimuló su descontento del rechazo de la iniciativa presidencial y reaccionó con gestos y muecas al agradecimiento del oficialismo a los líderes de los partidos PRI, PAN y MC.
Fue en el uso de la palabra, previo a que se desechara la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al no alcanzarla mayoría calificada, tras la falta de apoyo de los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que Monreal Ávila reconoció las diferencias entre los partidos políticos que integran al Congreso de la Unión.
“A todos los grupos parlamentarios aquí presentes, Morena les expresa su respeto. Cada voto es legítimo, cada decisión es soberana, cada postura forma parte de la vida democrática del país. A nuestros aliados que hoy pueden caminar por veredas distintas, también les expresamos nuestros respetos”, sostuvo el coordinador.
Asimismo, dijo respetar la decisión tanto de sus aliados (PT y PVEM) tanto como de la oposición (PRI, PAN, MC). Y continuó con un reconocimiento a Alejando Moreno y al coordinador Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional; a Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional; Dante Delgado y el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Máynez.
En dicho momento, la diputada Damaris Silva expresó muecas de rechazo y sarcasmo a las palabras del coordinador morenista, en específico cuando este se refiere a los aportes “serios y profesionales” por parte de los dirigentes del PAN.
“Reconozco que el PRI con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira aportaron en este propósito (primera mueca). Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN (segunda mueca), y el coordinador Lixa contribuyeron a la formación de este consenso en forma seria y profesional”, señaló Monreal, mientras la morenista realizaba muecas.
Silva permaneció con la mueca hasta que Monreal terminó la frase, pero volvió a mostrar descontento al mencionar a MC.
¿QUIÉN ES DAMARÍA SILVA?
María Damaris Silva Santiago es diputada por representación proporcional de Morena para Michoacán. Nació el 25 de junio de 1972, tiene 53 años.
Según su perfil curricular del Sistema de Información Legislativa, en 2023 fue consejera nacional de Morena y, antes de la diputación, fue intérprete en Interpreting Translation y fue consultora creativa en Springfield School District de Oregon.
Y se describe como activista en favor de las comunidades indígenas y migrantes.