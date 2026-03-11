Diputada de Morena reacciona con muecas a reconocimiento de Monreal al PRI, PAN y MC

Durante la participación del coordinador de Morena en la cámara baja, Ricardo Monreal, -en el marco de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados- , la legisladora morenista por Michoacán, María Damaris Silva no disimuló su descontento del rechazo de la iniciativa presidencial y reaccionó con gestos y muecas al agradecimiento del oficialismo a los líderes de los partidos PRI, PAN y MC.

Fue en el uso de la palabra, previo a que se desechara la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al no alcanzarla mayoría calificada, tras la falta de apoyo de los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que Monreal Ávila reconoció las diferencias entre los partidos políticos que integran al Congreso de la Unión.

“A todos los grupos parlamentarios aquí presentes, Morena les expresa su respeto. Cada voto es legítimo, cada decisión es soberana, cada postura forma parte de la vida democrática del país. A nuestros aliados que hoy pueden caminar por veredas distintas, también les expresamos nuestros respetos”, sostuvo el coordinador.