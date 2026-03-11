Diputada de Morena reacciona con muecas a reconocimiento de Monreal al PRI, PAN y MC

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Diputada de Morena reacciona con muecas a reconocimiento de Monreal al PRI, PAN y MC
    Durante la participación del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la legisladora morenista por Michoacán, María Damaris Silva no disimuló su descontento. CAPTURA DE PANTALLA

Damaris Silva expresó muecas de rechazo y sarcasmo a las palabras del coordinador morenista

Durante la participación del coordinador de Morena en la cámara baja, Ricardo Monreal, -en el marco de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados- , la legisladora morenista por Michoacán, María Damaris Silva no disimuló su descontento del rechazo de la iniciativa presidencial y reaccionó con gestos y muecas al agradecimiento del oficialismo a los líderes de los partidos PRI, PAN y MC.

Fue en el uso de la palabra, previo a que se desechara la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al no alcanzarla mayoría calificada, tras la falta de apoyo de los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que Monreal Ávila reconoció las diferencias entre los partidos políticos que integran al Congreso de la Unión.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada

“A todos los grupos parlamentarios aquí presentes, Morena les expresa su respeto. Cada voto es legítimo, cada decisión es soberana, cada postura forma parte de la vida democrática del país. A nuestros aliados que hoy pueden caminar por veredas distintas, también les expresamos nuestros respetos”, sostuvo el coordinador.

Asimismo, dijo respetar la decisión tanto de sus aliados (PT y PVEM) tanto como de la oposición (PRI, PAN, MC). Y continuó con un reconocimiento a Alejando Moreno y al coordinador Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional; a Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional; Dante Delgado y el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Máynez.

TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba reforma para reducir ‘pensiones doradas’ a servidores públicos

En dicho momento, la diputada Damaris Silva expresó muecas de rechazo y sarcasmo a las palabras del coordinador morenista, en específico cuando este se refiere a los aportes “serios y profesionales” por parte de los dirigentes del PAN.

“Reconozco que el PRI con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira aportaron en este propósito (primera mueca). Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN (segunda mueca), y el coordinador Lixa contribuyeron a la formación de este consenso en forma seria y profesional”, señaló Monreal, mientras la morenista realizaba muecas.

Silva permaneció con la mueca hasta que Monreal terminó la frase, pero volvió a mostrar descontento al mencionar a MC.

TE PUEDE INTERESAR: Tras caer la reforma electoral, Monreal y aliados van con Sheinbaum y abre la puerta a un Plan B

¿QUIÉN ES DAMARÍA SILVA?

María Damaris Silva Santiago es diputada por representación proporcional de Morena para Michoacán. Nació el 25 de junio de 1972, tiene 53 años.

Según su perfil curricular del Sistema de Información Legislativa, en 2023 fue consejera nacional de Morena y, antes de la diputación, fue intérprete en Interpreting Translation y fue consultora creativa en Springfield School District de Oregon.

Y se describe como activista en favor de las comunidades indígenas y migrantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputadas
Viral

Localizaciones


México

Organizaciones


Morena
Movimiento Ciudadano
PAN

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T