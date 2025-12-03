¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030

El proyecto fue discutido del 19 de junio al 30 de noviembre en mesas de diálogo convocadas por la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Bolaños , quien subrayó que el objetivo central es mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores. La reducción responde a factores como salud laboral, prevención de accidentes y equilibrio entre trabajo y vida personal.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales se aplicará gradualmente entre 2027 y 2030, tras un acuerdo alcanzado entre gobierno, trabajadores y sector empresarial. La reforma, explicó, forma parte del compromiso de garantizar mejores condiciones laborales sin comprometer la estabilidad económica.

La presidenta aseguró que la transición no provocará inflación, despidos ni automatización de plazas, ya que se implementará con una estrategia de productividad compartida entre empresas y trabajadores.

CÓMO SE CONSTRUYÓ EL CONSENSO ENTRE SECTORES

Bolaños destacó que la reforma forma parte del Compromiso 60 del segundo piso de la transformación y que su diseño se logró gracias a un consenso amplio. Más de 40 mesas de trabajo reunieron a 2 mil representantes sindicales, empresariales, especialistas y autoridades, quienes acompañaron técnicamente la propuesta.

Los beneficios documentados fueron clave para la decisión: menor desgaste físico, reducción de accidentes, aumento de productividad y mejor bienestar general. Estudios internacionales sirvieron como referencia para demostrar que las jornadas más cortas generan trabajadores más sanos y empresas más eficientes.

De acuerdo con cifras del INEGI, más de 13.4 millones de personas laboran hoy más de 40 horas a la semana, por lo que serán las primeras en percibir mejoras directas en sus condiciones de trabajo a lo largo de este cronograma.

CALENDARIO OFICIAL PARA LLEGAR A LAS 40 HORAS SEMANALES

La implementación será progresiva para permitir que empresas y trabajadores se adapten correctamente. El calendario establecido es el siguiente:

• 2026: discusión y aprobación de la reforma constitucional

• Segunda mitad de 2026: ajustes internos en empresas

• 2027: jornada de 46 horas

• 2028: jornada de 44 horas

• 2029: jornada de 42 horas

• 2030: jornada máxima de 40 horas

Este proceso escalonado permitirá evaluar impactos, corregir desviaciones y asegurar que los cambios se apliquen sin afectar la estabilidad laboral ni económica del país.

PROTECCIONES LABORALES Y CAMBIOS PARA EMPLEADORES

La reforma garantiza que no habrá reducción de salario, prestaciones ni derechos adquiridos. Las horas extra seguirán siendo voluntarias, pagadas al doble o triple según la ley, y no podrán superar las 12 horas semanales. Además, se prohíbe cualquier forma de hora extraordinaria para menores de edad.

Los empleadores deberán registrar y comprobar tanto horas ordinarias como extraordinarias, con el fin de asegurar transparencia y cumplimiento. El Gobierno indicó que estas medidas fortalecerán la formalidad laboral y la supervisión de condiciones de trabajo.

DATOS CURIOSOS

• México ha sido por años uno de los países con jornadas laborales más largas de la OCDE.

• Estudios muestran que reducir horas puede incrementar la productividad hasta 25%.

• La implementación gradual permitirá evaluar cada etapa antes de avanzar a la siguiente.