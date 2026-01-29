Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición y muerte de Nancy Jazmín en Ciudad Obregón
Un juez vinculó a proceso a Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N” por la desaparición con resultado de muerte de Nancy Jazmín y les impuso prisión preventiva
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el pasado 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso relacionada con los hechos en los que perdió la vida Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.
Durante la audiencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N”, al considerar que existen elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, ambos imputados fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Cajeme.
IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA A DOS HOMBRES POR EL HOMICIDIO DE NANCY JAZMÍN
Como parte de la resolución judicial, se determinó imponer a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGJES señaló que esta resolución es resultado de las acciones emprendidas tras el reporte de desaparición de la víctima, ocurrido el 10 de enero de 2026, así como de los operativos realizados posteriormente.
Según la Fiscalía, dichas investigaciones permitieron “desarticular una célula generadora de violencia vinculada a diversos hechos delictivos de alto impacto en Ciudad Obregón”.
ESTO SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN Y EL ASESINATO DE NANCY JAZMÍN
De acuerdo con información publicada por diversos medios, la mañana del viernes 17 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de Nancy Jazmín Gil López, quien había sido reportada como desaparecida días antes, luego de haber sido privada ilegalmente de la libertad en el sur de Ciudad Obregón.
El hallazgo ocurrió sobre la calle Cuauhtémoc y 100, a corta distancia de la colonia donde reside su familia alrededor de las 11:50 horas, según los primeros reportes.
Familiares acudieron al lugar y, tras observar las características físicas, confirmaron que se trataba de la joven, cuya desaparición había generado una movilización social en la región.
CUÑADO DE NANCY JAZMÍN FUE ASESINADO EN EL MISMO LUGAR DONDE FUE ENCONTRADA LA JOVEN
En la misma zona donde fue localizado el cuerpo de Nancy Jazmín, días antes fue asesinado Román Ernesto “N”, cuñado de la víctima, quien había participado activamente en las manifestaciones para exigir su localización.
Este hecho fue mencionado por familiares y habitantes del sector como parte del contexto de violencia registrado en el área.
Familiares de Nancy Jazmín denunciaron públicamente haber recibido amenazas, así como la falta de medidas de protección, pese a la exposición mediática que tuvo el caso durante los días de búsqueda.
Un día antes del hallazgo del cuerpo, autoridades de la FGJES habían informado en una rueda de prensa que las labores de búsqueda continuaban y que los presuntos responsables ya habían sido identificados.
La Fiscalía reiteró que continuará con el proceso penal para acreditar la plena responsabilidad de los imputados y que “solicitará la pena más alta que en derecho proceda”, conforme avancen las etapas del proceso judicial.