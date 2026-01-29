$!Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición y muerte de Nancy Jazmín en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el pasado 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso relacionada con los hechos en los que perdió la vida Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

Durante la audiencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N”, al considerar que existen elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, ambos imputados fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Cajeme.

IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA A DOS HOMBRES POR EL HOMICIDIO DE NANCY JAZMÍN

Como parte de la resolución judicial, se determinó imponer a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJES señaló que esta resolución es resultado de las acciones emprendidas tras el reporte de desaparición de la víctima, ocurrido el 10 de enero de 2026, así como de los operativos realizados posteriormente.

Según la Fiscalía, dichas investigaciones permitieron “desarticular una célula generadora de violencia vinculada a diversos hechos delictivos de alto impacto en Ciudad Obregón”.