Joven presenta examen de francés... ¡mientras velaba a su papá! Maestro no demuestra empatía

Una historia que refleja la falta de empatía en el entorno académico conmocionó a la comunidad universitaria de Monterrey. Mauricio de la Garza, un joven de 26 años, fue captado rindiendo un examen de francés en línea durante el velorio de su padre, realizado en las capillas San Jerónimo, al poniente de la ciudad.

El hecho ocurrió luego de que el maestro Juan Miguel Domínguez Rico, de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), rechazara posponer la evaluación a pesar de que el alumno le informó del fallecimiento.

El joven, estudiante del último tetramestre de Ingeniería en Sistemas y Tecnología, llevó su laptop al funeral para cumplir con el requisito académico. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al joven concentrado frente al equipo mientras familiares y amigos despedían al señor Héctor Eduardo de la Garza.

INDIGNACIÓN ENTRE FAMILIA Y REDES SOCIALES

El caso generó molestia e indignación entre familiares, amigos y usuarios en redes, quienes calificaron la actitud del profesor como una muestra de insensibilidad y deshumanización educativa.

De acuerdo con testigos, el joven había notificado previamente a su docente mediante correo electrónico, explicando la situación y solicitando una fecha alternativa para presentar el examen. La respuesta del maestro fue negativa.

“¡Hola!, antes que nada, siento mucho tu pérdida. Sobre tu examen, éste no puede ser el miércoles o cualquier otro día, pues no tenemos otra sesión en vivo”, respondió el profesor en su mensaje, sugiriendo únicamente contactar al director de carrera si deseaba explorar otra opción.

Pese al dolor del momento, Mauricio cumplió con el examen virtual, el cual duró más de una hora, mientras el funeral llegaba a su fin y comenzaba el cortejo hacia el panteón Jardín.

EL RESULTADO DEL EXAMEN Y EL DEBATE QUE PROVOCÓ

A pesar de la situación, el estudiante logró acreditar la evaluación con una calificación de 90, hecho que aumentó la indignación pública al evidenciar su compromiso académico frente a la falta de flexibilidad institucional.

El caso fue ampliamente compartido en redes, donde internautas cuestionaron los límites entre la responsabilidad estudiantil y la empatía humana, además de señalar la ausencia de protocolos universitarios para casos de duelo.

Hasta el momento, la Universidad Regiomontana no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido ni ha confirmado si tomará medidas administrativas contra el docente.

CONTEXTO Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

De acuerdo con expertos en psicología educativa, este tipo de incidentes revelan la necesidad de que las instituciones implementen políticas sensibles ante situaciones personales extremas, como el fallecimiento de familiares cercanos.

El duelo, explican, puede afectar significativamente la capacidad de concentración, el rendimiento académico y la estabilidad emocional del estudiante, por lo que se recomienda otorgar espacios de recuperación emocional y flexibilidad temporal.

Asimismo, la empatía debe considerarse una competencia docente esencial. No se trata solo de enseñar, sino de comprender las circunstancias humanas que rodean a los alumnos.

DATOS CURIOSOS

• En México, la Ley Federal del Trabajo contempla licencias por duelo en algunos sectores laborales, pero no existe una regulación específica en el ámbito educativo.

• La Universidad Regiomontana (U-ERRE) es una de las instituciones privadas más antiguas del norte del país, con más de 50 años de historia.

• Diversos estudios señalan que la empatía académica mejora el rendimiento estudiantil y reduce las tasas de abandono escolar.

UN CASO QUE INVITA A REFLEXIONAR

La historia de Mauricio de la Garza no solo expone un hecho aislado, sino que abre un debate necesario sobre el rol humano dentro de la educación superior. El compromiso académico es importante, pero la empatía y la comprensión emocional son valores que deben equilibrar cualquier evaluación o norma institucional.

El joven, que cumplió con su examen mientras velaba a su padre, se ha convertido en símbolo de la fortaleza estudiantil frente a la rigidez del sistema educativo. Un hecho doloroso que deja una pregunta en el aire: ¿debería la excelencia académica anteponerse a la humanidad?