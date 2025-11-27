Joven resulta prensado en accidente laboral, en Nuevo León

México
/ 27 noviembre 2025
    Joven resulta prensado en accidente laboral, en Nuevo León
    Un joven de 19 años resultó gravemente lesionado tras quedar prensado entre un tráiler y un muro de descarga en un establecimiento de San Nicolás, Nuevo León; fue trasladado al IMSS con lesiones en columna y cadera. FOTO; CORTESÍA

Personal de rescate atendió el accidente en los patios de un comercio en San Nicolás, donde un joven quedó prensado entre un tráiler y un muro de descarga

Monterrey, Nuevo León.- Un joven de tan solo 19 años resultó prensado por un tráiler contra un muro de descarga en los patios de un establecimiento comercial, en Nuevo León.

Protección Civil del estado informó del percance que se registró la mañana de este jueves en el inmueble ubicado en Avenida Los Ángeles 2150 en la colonia Valle del Nogalar, en San Nicolás.

El accidente de tipo laboral ocurrió en los patios de “Comercial Treviño” y al arribo de los rescatistas Jesús Montoya ya era trasladado por una ambulancia para su atención médica.

JOVEN PRENSADO POR TRÁILER RESULTA CON LESIÓN DE COLUMNA Y CADERA

Se informó que resultó con lesiones en columna y cadera por aplastamiento al quedar entre el muro de descarga y la caja del tráiler.

El joven fue trasladado para su atención al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

El tráiler que participó en los hechos es un Kenworth color azul con placas de circulación 261EX1.

Al momento de los sucesos, en el lugar solamente se encontraba el encargado de Recursos Humanos, a quien se le dio recomendaciones para la visita del departamento de inspecciones de Protección Civil de Nuevo León.

