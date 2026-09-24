Juan Francisco Vera habría renunciado a la FGR Guanajuato tras caso de 59 millones de litros de combustible
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El delegado habría renunciado tras ocho meses en el cargo; el caso del combustible fue atraído por la Fiscalía de Delincuencia Organizada
Juan Francisco Vera Ayala habría dejado la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, luego de la polémica generada por el aseguramiento anunciado de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento ubicada en San José de Iturbide.
La salida fue dada a conocer este miércoles y posteriormente, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Jesús Padilla, director de En Línea Guanajuato, afirmó que el propio Vera Ayala le confirmó que presentó su renuncia después de permanecer aproximadamente ocho meses al frente de la representación de la FGR en la entidad.
De acuerdo con Padilla, el funcionario le indicó que su salida está relacionada con el caso del combustible, aunque señaló que posteriormente explicará los motivos de su decisión.
“Pues efectivamente, ayer pude o me confirmó de forma directa Juan Francisco Vera Anaya que ya, dice él, él renunció a su cargo de delegado de la Fiscalía General de la República tras estas investigaciones, como bien lo comentabas, él reconoce que es por este hecho, aunque no explica mayormente los motivos. Dice que en su momento lo hará, pero por lo pronto ayer fue su último día como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato”, declaró Padilla.
VERA AYALA HABRÍA SEÑALADO QUE EL ASUNTO FUE ‘MÁS QUE JURÍDICO’
Durante la entrevista, Padilla explicó que solicitó una entrevista con Vera Ayala, pero el funcionario le indicó que debía presentarse en las oficinas centrales de la FGR para formalizar su salida y que, por el momento, no tenía autorización para hablar públicamente sobre el caso.
El periodista relató que el exdelegado únicamente le habría enviado un mensaje en el que señaló que el asunto era “más que jurídico algo político”, sin proporcionar mayores detalles.
Padilla agregó que Vera Ayala le manifestó que posteriormente hablaría sobre los motivos de su salida.
“Él me dice que más adelante va a hablar”, señaló el director de En Línea Guanajuato durante su participación.
SURGEN CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL ASEGURAMIENTO DE COMBUSTIBLE
El caso que antecedió a la salida de Vera Ayala está relacionado con el aseguramiento reportado de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento de San José de Iturbide.
Padilla señaló que existen dudas sobre el alcance del operativo y explicó que, de acuerdo con la información que ha recabado, sí habría existido una orden judicial de cateo, pero cuestionó la diferencia entre el volumen de combustible que se dio a conocer inicialmente y los vehículos que posteriormente habrían sido asegurados.
“Se dice que bueno, que sí existe un juez giró la orden de cateo y que sí se cateó ese lugar, pero de ahí a que se encontraron dos pipas, una en San Luis de la Paz y otra en el municipio de Dolores y solo se trataba de esas pipas, no de los 59 millones de litros que pues se nos quisieron hacer saber tanto autoridades estatales como federales que había sido un decomiso histórico”, afirmó.
También señaló que, días después del operativo, la empresa relacionada con el inmueble continuaba con actividades.
“De hecho, pues días después la empresa está operando de forma normal. Entraban y salían pipas”, dijo.
LA POLÉMICA POR LAS EMPRESAS EN LA ORDEN DE CATEO
Durante la entrevista, Azucena Uresti hizo referencia a reportes periodísticos según los cuales la orden de cateo no habría sido dirigida contra Gas Natural del Noroeste, sino contra otra empresa denominada Gas del Noreste.
Padilla explicó que, según la información que ha podido recopilar, el origen de las investigaciones estaría relacionado con una pipa que circulaba en el municipio de San Luis de la Paz y que presuntamente no contaba con documentación.
A partir de ese hecho, dijo, las autoridades habrían investigado al propietario de una gasolinera y posteriormente obtenido una orden de cateo. Según su relato, durante esas diligencias se habría identificado otra empresa relacionada con el propietario, lo que habría derivado en una nueva orden de cateo.
“Lo que sabemos y por todo lo que originó esto es que la Policía Estatal de Caminos en el municipio de San Luis de la Paz, muy cercano ahí a San José Iturbide, precisamente para esta pipa no traía una sola documentación y comienzan a investigar al propietario de esa gasolinera”, explicó.
Posteriormente, agregó, “le hacen una orden de cateo y después se dan con otra de sus empresas, ahora una gasera. Vuelven a hacer otra orden de cateo y ahí es donde encuentran esta documentación”.
Padilla calificó la información disponible como confusa y señaló que no tenía certeza sobre la existencia de la empresa mencionada en la orden.
AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES INTERCAMBIAN RESPONSABILIDADES
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la participación de las autoridades estatales en el operativo.
Padilla recordó una entrevista previa con Juan Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, quien habría señalado que las corporaciones estatales cumplieron con su participación al poner a disposición de un juez los elementos relacionados con la investigación.
De acuerdo con lo expuesto por Padilla, González sostuvo que las autoridades estatales acompañaron las órdenes de cateo, pero que las actuaciones posteriores correspondían a la FGR.
“Las órdenes de cateo sí los acompañamos, pero eso ya no nos toca a nosotros, ya es de la Fiscalía General de la República”, habría señalado el funcionario estatal, según Padilla.
NORMA QUEVEDO VÁZQUEZ SERÍA PROPUESTA PARA SUSTITUIRLO
Tras la salida de Vera Ayala, reportes periodísticos señalan que Norma Quevedo Vázquez sería quien asumiría la representación de la FGR en Guanajuato.
Padilla mencionó durante la entrevista que Quevedo cuenta con experiencia en distintos cargos dentro de la institución federal.
Sin embargo, hasta el momento de esta información, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, no había confirmado oficialmente la salida de Juan Francisco Vera Ayala ni el eventual nombramiento de Norma Quevedo Vázquez.