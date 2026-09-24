Juan Francisco Vera habría renunciado a la FGR Guanajuato tras caso de 59 millones de litros de combustible

La salida fue dada a conocer este miércoles y posteriormente, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Jesús Padilla, director de En Línea Guanajuato, afirmó que el propio Vera Ayala le confirmó que presentó su renuncia después de permanecer aproximadamente ocho meses al frente de la representación de la FGR en la entidad.

Juan Francisco Vera Ayala habría dejado la titularidad de la Fiscalía General de la República ( FGR ) en Guanajuato, luego de la polémica generada por el aseguramiento anunciado de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento ubicada en San José de Iturbide.

De acuerdo con Padilla, el funcionario le indicó que su salida está relacionada con el caso del combustible, aunque señaló que posteriormente explicará los motivos de su decisión.

“Pues efectivamente, ayer pude o me confirmó de forma directa Juan Francisco Vera Anaya que ya, dice él, él renunció a su cargo de delegado de la Fiscalía General de la República tras estas investigaciones, como bien lo comentabas, él reconoce que es por este hecho, aunque no explica mayormente los motivos. Dice que en su momento lo hará, pero por lo pronto ayer fue su último día como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato”, declaró Padilla.

VERA AYALA HABRÍA SEÑALADO QUE EL ASUNTO FUE ‘MÁS QUE JURÍDICO’

Durante la entrevista, Padilla explicó que solicitó una entrevista con Vera Ayala, pero el funcionario le indicó que debía presentarse en las oficinas centrales de la FGR para formalizar su salida y que, por el momento, no tenía autorización para hablar públicamente sobre el caso.

El periodista relató que el exdelegado únicamente le habría enviado un mensaje en el que señaló que el asunto era “más que jurídico algo político”, sin proporcionar mayores detalles.

Padilla agregó que Vera Ayala le manifestó que posteriormente hablaría sobre los motivos de su salida.

“Él me dice que más adelante va a hablar”, señaló el director de En Línea Guanajuato durante su participación.

SURGEN CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL ASEGURAMIENTO DE COMBUSTIBLE

El caso que antecedió a la salida de Vera Ayala está relacionado con el aseguramiento reportado de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento de San José de Iturbide.

Padilla señaló que existen dudas sobre el alcance del operativo y explicó que, de acuerdo con la información que ha recabado, sí habría existido una orden judicial de cateo, pero cuestionó la diferencia entre el volumen de combustible que se dio a conocer inicialmente y los vehículos que posteriormente habrían sido asegurados.

“Se dice que bueno, que sí existe un juez giró la orden de cateo y que sí se cateó ese lugar, pero de ahí a que se encontraron dos pipas, una en San Luis de la Paz y otra en el municipio de Dolores y solo se trataba de esas pipas, no de los 59 millones de litros que pues se nos quisieron hacer saber tanto autoridades estatales como federales que había sido un decomiso histórico”, afirmó.

También señaló que, días después del operativo, la empresa relacionada con el inmueble continuaba con actividades.

“De hecho, pues días después la empresa está operando de forma normal. Entraban y salían pipas”, dijo.