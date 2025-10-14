Juan Ramón de la Fuente, titular de SRE, se reunirá con secretario Marco Rubio en Washington
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta reunión será para dar seguimiento a la anterior visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunirá este miércoles 15 de octubre en Washington D.C. con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
De acuerdo con lo que informó la cancillería mexicana, esta junta será para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado.
La dependencia detalló en redes sociales que el encuentro se realiza “en seguimiento a la visita que (Rubio) realizó a México el mes pasado y a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos”.
¿CÓMO FUE LA VISITA DE MARCO RUBIO EN MÉXICO Y CON QUIÉN SE REUNIÓ?
Durante aquella visita, efectuada el 3 de septiembre, Rubio se reunió en el Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, y más tarde ofreció una conferencia de prensa junto a De la Fuente.
En esa ocasión, ambos gobiernos consolidaron el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, una estrategia conjunta para reforzar la coordinación en los temas antes mencionados.
Sheinbaum destacó entonces que en el diálogo también se abordaron temas como la reducción de los flujos migratorios y los avances en materia de seguridad, aunque aclaró que Estados Unidos no solicitó el ingreso de más agentes de seguridad a territorio mexicano para combatir a grupos del narcotráfico.