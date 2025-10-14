Juan Ramón de la Fuente, titular de SRE, se reunirá con secretario Marco Rubio en Washington

México
/ 14 octubre 2025
    Juan Ramón de la Fuente, titular de SRE, se reunirá con secretario Marco Rubio en Washington
    El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunirá este miércoles 15 de octubre en Washington D.C. con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. FOTO: GALO CAÑAS | CUARTOSCURO

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta reunión será para dar seguimiento a la anterior visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunirá este miércoles 15 de octubre en Washington D.C. con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con lo que informó la cancillería mexicana, esta junta será para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Vota el condado de Los Ángeles si declara un estado de emergencia por redadas migratorias

La dependencia detalló en redes sociales que el encuentro se realiza “en seguimiento a la visita que (Rubio) realizó a México el mes pasado y a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos.

¿CÓMO FUE LA VISITA DE MARCO RUBIO EN MÉXICO Y CON QUIÉN SE REUNIÓ?

Durante aquella visita, efectuada el 3 de septiembre, Rubio se reunió en el Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, y más tarde ofreció una conferencia de prensa junto a De la Fuente.

En esa ocasión, ambos gobiernos consolidaron el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, una estrategia conjunta para reforzar la coordinación en los temas antes mencionados.

TE PUEDE INTERESAR: Entran en vigor aranceles de EU a productos de madera y muebles

Sheinbaum destacó entonces que en el diálogo también se abordaron temas como la reducción de los flujos migratorios y los avances en materia de seguridad, aunque aclaró que Estados Unidos no solicitó el ingreso de más agentes de seguridad a territorio mexicano para combatir a grupos del narcotráfico.

Temas


Diplomacia
Migración
Narcotráfico

Localizaciones


México
Washington D.C.

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE
Departamento de Estado

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III