Juan Ramón de la Fuente, titular de SRE, se reunirá con secretario Marco Rubio en Washington

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunirá este miércoles 15 de octubre en Washington D.C. con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con lo que informó la cancillería mexicana, esta junta será para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Vota el condado de Los Ángeles si declara un estado de emergencia por redadas migratorias

La dependencia detalló en redes sociales que el encuentro se realiza “en seguimiento a la visita que (Rubio) realizó a México el mes pasado y a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos”.