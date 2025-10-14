Entran en vigor aranceles de EU a productos de madera y muebles

Internacional
/ 14 octubre 2025
    Entran en vigor aranceles de EU a productos de madera y muebles
    Además Donald Trump contempló un 25% sobre gabinetes de cocina y tocadores importados, incluyendo piezas clave para su fabricación. FOTO: AP.

Las tarifas fueron anunciados por la Casa Blanca a finales de septiembre de 2025 y contemplan aumentos progresivos a partir de enero de 2026

WASHINGTON.- Los aranceles anunciados por la Administración del presidente, Donald Trump, a productos de madera y muebles importados entran en vigor este martes con el objetivo de “proteger la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones” de Estados Unidos.

Incluyen un 10% sobre todas las importaciones de madera aserrada y madera blanda, y un 25% sobre ciertos muebles de madera tapizados, como sofás y sillones, de acuerdo con la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Hamás reniega de acuerdo de paz de Trump e Israel y no entrega las armas, ni cederá control de Gaza

Estados Unidos exonerará a Reino Unido, la Unión Europea y a Japón de los nuevos aranceles, manteniendo tarifas que oscilan entre el 10% y el 15%.

Gigantes de la industria nacional como la Coalición de la Madera de Estados Unidos, asociación que representa a productores de madera, y la Alianza Americana de Gabinetes de Cocina, respaldaron las medidas.

Por su parte, empresas importadoras estadounidenses advierten que podrían aumentar precios y generar escasez de ciertos muebles en el mercado estadounidense, debido a la gran dependencia de productos de bajo costo desde países como China y Vietnam.

Al escenario arancelario se suma que el pasado viernes, Trump amenazó con aumentar un 100% de aranceles a todos los productos chinos, en respuesta a los controles de exportación que China implementará a partir de noviembre y que para el republicano es una “acción agresiva” para restringir el acceso a tierras raras estratégicas.

