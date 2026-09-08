PVEM duda de apoyar reforma de Sheinbaum para prohibir la doble nacionalidad

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    PVEM duda de apoyar reforma de Sheinbaum para prohibir la doble nacionalidad
    Velasco Coello reveló que hay algunos legisladores de su bancada que tienen doble nacionalidad. Cuartoscuro

Manuel Velasco Coello informó que su bancada en el Senado aún analiza si da o no su respaldo a la iniciativa de la Presidenta

CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, informó que su bancada aún analiza si da o no su respaldo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir que gobernadores y presidentes de la República tengan doble nacionalidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, señaló que aunque la mayoría de los senadores del PVEM podrán votar a favor si se restringe solo al cargo de Presidente, hay otros que están en desacuerdo con la propuesta. Velasco Coello reveló que hay algunos legisladores de su bancada que tienen doble nacionalidad.

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“Es un tema que estuvimos discutiendo en la fracción. Apenas está en el análisis y hay que ver cómo va a quedar el dictamen final y qué alcance va a tener. La mayoría de los senadores del Verde me han manifestado que están en disposición de apoyarla. Sin embargo, hay otros que tienen inquietudes o que no coinciden con esta iniciativa. Estamos todavía en un proceso de diálogo con los compañeros”, detalló.

-Si se queda solo en Presidencia, ¿ustedes acompañan?, se le preguntó.

-Pues yo creo que la mayoría podría acompañar. La mayoría me ha dicho que sí, respondió.

-¿Cuáles inquietudes son las que le han manifestado en su bancada?

-Tenemos también compañeras, compañeros, pues, que tienen la doble nacionalidad.

-¿Y no estarían dispuestos a renunciar a ella?

-Sí están dispuestos. Pero, pues bueno, es un proceso donde hay diálogo, hay debate y hay libertad de decisión.

SE DESLINDA MANUEL VELASCO Y BANCADA DEL SENADOR INZUNZA

Por otra parte, Manuel Velasco reveló que ni él ni su grupo parlamentario tienen relación alguna con el senador Enrique Inzunza, acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico y quien se ha negado a solicitar licencia para separarse de su escaño mientras es investigado.

”Nosotros, en el caso de Inzunza y en el caso específico de Rocha, coincidimos con la presidenta de México en que debía renunciar y pedir licencia. Sin embargo, también son decisiones propias que ellos deben tomar. Nosotros no tenemos ninguna relación con él. De ningún tipo”, recalcó.

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Dijo que la decisión de retirarlo de la Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos “es una decisión interna de ellos (Morena) y esperemos que llegue una persona capaz a presidir esa comisión, que es tan importante para el Senado de la República.

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