Juez Brian Cogan niega petición de apoyo al El Chapo sobre su incomunicación con su abogado

México
/ 7 agosto 2025
El exlíder del Cártel de Sinaloa acusa a las autoridades estadounidenses de no permitirle tener comunicación con su abogado

El 7 de agosto se reportó que Joaquín Guzmán Loera, también conocido como ‘El Chapo’, intentó pedirle ayuda al juez estadounidense, Brian Cogan, al denunciar que no tiene contacto con su abogado: Israel José Encionsa.

El exlíder del cártel de Sinaloa le escribió una carta al juez, para notificarlo de su caso. No obstante, Cogan, presuntamente, rechazó la solicitud de la carta, y redireccionó el caso, argumentando que la petición debía ser enviada a otra Corte.

En la plataforma de X, el periodista ganador del Premio Nacional del Periodismo, Arturo Ángel, compartió la respuesta documentada del juez Cogan hacia Guzmán.

Este no es el tribunal adecuado para solicitar dicha reparación y, en cualquier caso, dado que el acusado tiene un abogado recién designado en este caso, el demandado no puede buscar dicha reparación pro se en esta Corte’ afirmó en un comunicado.

Medios han destacado que, presuntamente, para solicitar un amparo en el caso, Joaquín Guzmán, deberá contactar con las autoridades del Distrito de Colorado, entidad estatal donde yace en la prisión de máxima seguridad.

Por igual, otra de las razones con las que argumentó la omisión de la denuncia, por parte de Joaquín Guzmán, fue que ‘el Tribunal ha autorizado a un abogado a comparecer, el Tribunal se niega a considerar la solicitud de reparación pro se del acusado. Cualquier reparación que solicite debe ser a través del abogado que ha comparecido en su nombre

Desde la plataforma de X, Jesús García, autor de ‘El Chapo: más allá de la duda razonable’ compartió el 5 de agosto, la carta, escrita a mano, del exlíder del Cártel de Sinaloa, que mandó al juez Cogan.

Presuntamente, Joaquín Guzmán ha intentado denunciar sobre las condiciones de su aprisionamiento que, presuntamente, violan sus derechos, a lo cual, no se ha registrado, supuestamente, respuesta clara o inmediata por las autoridades estadounidenses.

