Juez dicta prisión preventiva justificada a Javier Duarte por desvío de 5 mdp

México
/ 12 febrero 2026
    Juez dicta prisión preventiva justificada a Javier Duarte por desvío de 5 mdp
    Al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un juez federal le dictó prisión preventiva por el presunto desvío de 5 millones de pesos del erario. WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

De ser hallado culpable, aleja la posibilidad de libertad en abril, tras nueve años en prisión

Al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un juez federal le dictó prisión preventiva por el presunto desvío de 5 millones de pesos del erario. Mientras que el 17 de febrero, seguirá la audiencia de vinculación o no a proceso por el delito de peculado, esto debido a que se solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que es la tercera vez que se aplaza.

Este revés aleja la posibilidad de obtener su libertad en abril próximo, mes en el que cumple su condena de nueve años de prisión por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa; por si parte, el abogado Diego Urizar acusa que la nueva investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) es para dejarlo en la cárcel.

TE PUEDE INTERESAR: FGR impulsa nuevo proceso penal contra Javier Duarte por presunto desvío de recursos de salud

PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA POR PECULADO

El juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó prisión preventiva justificada al expriísta por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012 durante su administración gubernamental de Veracruz.

En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, que duró seis horas y media, la Fiscalía General de la República acusó a Duarte de Ochoa de ordenar la mezcla de recursos federales y estatales para después distribuirlos en cuentas bancarias con el fin de perderles el rastro y desviarlos, mediante un esquema conocido como la “licuadora”, para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.

Tras la acusación, la defensa del veracruzano se acogió a la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

TE PUEDE INTERESAR: Rechazan libertad condicional de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz

Desde el 22 de enero se han llevado a cabo audiencias, pero fue el pasado 9 de febrero que se aplazó nuevamente la vinculación a proceso por la inasistencia del equipo legal de Duarte, la defensa legal no pudieron acudir a las audiencias por emergencias médicas; así como que acusaron presión por parte de la FGR pese a estar en el hospital

Por lo que será hasta el próximo miércoles cuando el juez de control definirá si lo vinculada a proceso por el delito de peculado por el que podría alcanzar una pena de dos a 14 años de prisión en caso de que se le declare culpable.

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

