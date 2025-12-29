Juez dicta prisión preventiva oficiosa a excolaborador de García Luna por lavado de dinero y delincuencia

/ 29 diciembre 2025
    Juez dicta prisión preventiva oficiosa a excolaborador de García Luna por lavado de dinero y delincuencia
    Jesús Alberto Caballero Tardaguila permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano mientras un juez define su vinculación a proceso por presunto desvío de recursos públicos. VANGUARDIA

Jesús Alberto Caballero Tardaguila fue detenido en Morelos y enviado al Altiplano; la FGR lo señala por delincuencia organizada y peculado

Un juez federal impuso la medida de prisión preventiva oficiosa a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia inicial la defensa del exfuncionario se acogió a la duplicidad del término constitucional, con lo que busca contar con más tiempo para reunir pruebas antes de que el juez determine si será o no vinculado a proceso.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLA SEÑALAMIENTOS CONTRA EXFUNCIONARIO DE GARCÍA LUNA

En un comunicado, la FGR señaló que:

“Jesús ‘N’, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015, posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de una institución de la administración pública federal, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro ex servidor público.”

La detención de Caballero Tardaguila ocurrió en Cuernavaca, Morelos, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Según la Fiscalía, en esta acción participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el documento oficial también se informó:

“Posteriormente, en audiencia se le imputó la probable comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por lo que la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, y el Juez dictó prisión preventiva oficiosa.”

EXCOLABORADOR DE GARCÍA LUNA ES SEÑALADO POR PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS

La FGR indicó que, de acuerdo con las investigaciones, Caballero Tardaguila habría simulado contratos de servicios para desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Centros Penitenciarios Federales).

Estos recursos, según el planteamiento ministerial, habrían sido canalizados a empresas presuntamente controladas por Genaro García Luna, quien enfrenta procesos penales en México y Estados Unidos.

EXFUNCIONARIO DE GARCÍA LUNA ES TRASLADADO AL PENAL DEL ALTIPLANO

Como parte de la medida cautelar, el exfuncionario permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras el juez resuelve su situación jurídica en los próximos días.

La audiencia en la que se definirá si es vinculado a proceso se realizará una vez agotado el plazo constitucional solicitado por la defensa.

Caballero Tardaguila es uno de los exfuncionarios investigados en la red de presunto desvío de recursos públicos vinculados a García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012.

La FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con contratos federales celebrados en los últimos años, con el objetivo de establecer la posible responsabilidad de exservidores públicos en operaciones financieras irregulares.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

