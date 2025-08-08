Juez vincula a otros dos por caída de escenario en evento de MC en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un juez de control determinó este viernes la vinculación a proceso de otras dos personas, empleados de Protección Civil de San Pedro Garza García, por la caída del escenario en un evento proselitista de Movimiento Ciudadano que dejó 10 muertos y 246 lesionados, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer los resultados de la audiencia que se reanudó tras haber sido diferida el martes.

Por los delitos de homicidio a título de culpa y lesiones a título de culpa fueron vinculados: Marisela “N” y Javier “N”; sin embargo, el juzgador omitió imponer medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un tercer empleado de la misma dependencia municipal, Gustavo “N”, libró la vinculación a proceso porque acudió al lugar de los hechos a una inspección un día antes de la tragedia, pero el día de los sucesos se encontraba fuera de la ciudad.

El martes 5 de agosto, dos empleados de Protección Civil de Nuevo León: Alberto “N” y José “N” también fueron vinculados a proceso por un juez de control para ser investigados por los mismos delitos.

En su caso, se les impuso a ambos medida cautelar de presentación mensual.

El día de la tragedia, a pocos minutos de comenzado el evento, fuertes rachas de viento tiraron el escenario sobre los asistentes de los cuales una decena perdieron la vida y más de 200 resultaron heridos.