$!Juez vincula a proceso a implicados en desaparición forzada de sacerdote Ernesto Baltazar Hernández

La pareja conformada por María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fue vinculada a proceso por un juez del Estado de México, al considerarse que existen elementos suficientes para investigarlos por su probable participación en la desaparición forzada del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, delito que podría alcanzar penas de hasta 50 años de prisión.

En una audiencia privada, la autoridad judicial también confirmó que ambos permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se desarrollan las indagatorias, para las cuales se fijó un plazo de tres meses.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), María Fernanda “N” habría estado con el sacerdote en un departamento de la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán, antes de su desaparición. Por ello, ella continuará recluida en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.

Brandon Jonathan “N” seguirá en el Penal de Cuautitlán México, pues la FGJEM lo señala de presuntamente haber agredido a Ernesto Baltazar tras convivir y consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Además del delito de desaparición forzada, la Fiscalía mexiquense también imputa a ambos el delito de homicidio calificado. Por este último cargo, junto con Fátima “N”, deberán presentarse a audiencia inicial el próximo viernes 21 de noviembre.