Juez vincula a proceso a implicados en desaparición forzada de sacerdote Ernesto Baltazar Hernández
La pareja conformada por María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fue vinculada a proceso por un juez del Estado de México, al considerarse que existen elementos suficientes para investigarlos por su probable participación en la desaparición forzada del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, delito que podría alcanzar penas de hasta 50 años de prisión.
En una audiencia privada, la autoridad judicial también confirmó que ambos permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se desarrollan las indagatorias, para las cuales se fijó un plazo de tres meses.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), María Fernanda “N” habría estado con el sacerdote en un departamento de la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán, antes de su desaparición. Por ello, ella continuará recluida en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.
Brandon Jonathan “N” seguirá en el Penal de Cuautitlán México, pues la FGJEM lo señala de presuntamente haber agredido a Ernesto Baltazar tras convivir y consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes.
Además del delito de desaparición forzada, la Fiscalía mexiquense también imputa a ambos el delito de homicidio calificado. Por este último cargo, junto con Fátima “N”, deberán presentarse a audiencia inicial el próximo viernes 21 de noviembre.
DESAPARICIÓN Y ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS EN EL ESTADO DE MÉXICO
Se estableció que, el día 29 de octubre, el padre salió de su domicilio en compañía de una mujer, para dirigirse a la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán.
Ingresó al inmueble, donde ya se encontraba Brandon Jonathan ‘N’. Las tres personas convivieron por un rato, durante el cual hubo consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que en algún punto, el acusado atacó con un objeto punzocortante, causándole la muerte.
Posteriormente, llegó María Fernanda ‘N’, identificada como la pareja sentimental de Brandon. Entre las tres personas, intentaron ocultar el cuerpo en bolsas que amarraron a un sillón. Al día siguiente, se habrían dedicado al traslado del sacerdote a Nextlalpan, donde arrojaron el cuerpo a un canal de aguas negras.
En su reporte oficial, la FGJEM explicó que ubicaron el automóvil del sacerdote mediante el registro de cámaras de vigilancia y arcos carreteros rubo al estado de Hidalgo. Es importante mencionar que la unidad iba acompañada de otra persona a bordo de una motocicleta. La Fiscalía solicitó apoyo de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad el seguimiento de los vehículos.
El coche del padre fue vendido por alguno de los investigados y, tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación realizaron una entrevista en sede ministerial, donde se obtuvo esta declaración: la persona explicó haber prestado la unidad a Brandon Jonathan ‘N’, “porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.
Dicha información resultó ser clave en el caso, ya que gracias a ella, las autoridades identificaron el domicilio del hoy arrestado, el cual fue cateado el 9 de noviembre. En el lugar de los hechos, encontraron indicios importantes como la estola del sacerdote, pertenencias personales y objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados gracias a la prueba ‘blue star’.