Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años de edad fue reportado desaparecido el 31 de octubre. Tras un reciente informe sobre el hallazgo de un cuerpo en un canal de aguas negras, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que se trataba del religioso. De acuerdo con lo que se ha establecido, el cuerpo sin vida de Hernández Vilchis fue encontrado en el municipio de Nextlalpan. Por los hechos, se confirmó que ya hay dos sospechosos detenidos: María Fernanda 'N' y Brandon Jonathan 'N', quienes fueron aprehendidos mediante una orden por su posible participación en la desaparición del sacerdote, hecha en Tultepec, donde oficiaba misas en una iglesia ubicada en la colonia La Piedad. DESAPARICIÓN Y ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS EN EL ESTADO DE MÉXICO Se estableció que, el día 29 de octubre, el padre salió de su domicilio en compañía de una mujer de identidad desconocida, para dirigirse a la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán.

Ingresó al inmueble, donde ya se encontraba Brandon Jonathan 'N'. Las tres personas convivieron por un rato, durante el cual hubo consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que en algún punto, el acusado atacó con un objeto punzocortante, causándole la muerte. Posteriormente, llegó María Fernanda 'N', identificada como la pareja sentimental de Brandon. Entre las tres personas, intentaron ocultar el cuerpo en bolsas que amarraron a un sillón. Al día siguiente, se habrían dedicado al traslado del sacerdote a Nextlalpan, donde arrojaron el cuerpo a un canal de aguas negras.

FISCALÍA DEL EDOMEX CONFIRMA DETENCIÓN DE DOS PERSONAS POR LA DESAPARICIÓN DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS En su reporte oficial, la FGJEM explicó que ubicaron el automóvil del sacerdote mediante el registro de cámaras de vigilancia y arcos carreteros rubo al estado de Hidalgo. Es importante mencionar que la unidad iba acompañada de otra persona a bordo de una motocicleta. La Fiscalía solicitó apoyo de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad el seguimiento de los vehículos. El coche del padre fue vendido por alguno de los investigados y, tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación realizaron una entrevista en sede ministerial, donde se obtuvo esta declaración: la persona explicó haber prestado la unidad a Brandon Jonathan 'N', "porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude".

Dicha información resultó ser clave en el caso, ya que gracias a ella, las autoridades identificaron el domicilio del hoy arrestado, el cual fue cateado el 9 de noviembre. En el lugar de los hechos, encontraron indicios importantes como la estola del sacerdote, pertenencias personales y objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados gracias a la prueba 'blue star'. Brandon Jonathan 'N' y Fernanda 'N' fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. El primero se encuentra en el Penal de Cuautitlán y la mujer en el Penal de Barrientos en Tlalnepantla.