Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos

México
/ 13 noviembre 2025
    Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos
    Fiscalía de Edomex confirma asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Ya hay dos detenidos por su participación en el delito. FOTO: FGJEM

Tras investigaciones, la Fiscalía del Estado de México localizó el domicilio de los hechos y determinó que el cuerpo hallado en un canal de aguas negras era el sacerdote Ernesto Baltazar

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años de edad fue reportado desaparecido el 31 de octubre. Tras un reciente informe sobre el hallazgo de un cuerpo en un canal de aguas negras, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que se trataba del religioso.

De acuerdo con lo que se ha establecido, el cuerpo sin vida de Hernández Vilchis fue encontrado en el municipio de Nextlalpan.

Por los hechos, se confirmó que ya hay dos sospechosos detenidos: María Fernanda ‘N’ y Brandon Jonathan ‘N’, quienes fueron aprehendidos mediante una orden por su posible participación en la desaparición del sacerdote, hecha en Tultepec, donde oficiaba misas en una iglesia ubicada en la colonia La Piedad.

DESAPARICIÓN Y ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Se estableció que, el día 29 de octubre, el padre salió de su domicilio en compañía de una mujer de identidad desconocida, para dirigirse a la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán.

$!Ficha de desaparición de la FGJEM sobre la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.
Ficha de desaparición de la FGJEM sobre la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. FOTO: FGJEM

Ingresó al inmueble, donde ya se encontraba Brandon Jonathan ‘N’. Las tres personas convivieron por un rato, durante el cual hubo consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que en algún punto, el acusado atacó con un objeto punzocortante, causándole la muerte.

Posteriormente, llegó María Fernanda ‘N’, identificada como la pareja sentimental de Brandon. Entre las tres personas, intentaron ocultar el cuerpo en bolsas que amarraron a un sillón. Al día siguiente, se habrían dedicado al traslado del sacerdote a Nextlalpan, donde arrojaron el cuerpo a un canal de aguas negras.

$!Indicios encontrados en el domicilio de los hechos.
Indicios encontrados en el domicilio de los hechos. FOTO: FGJEM

FISCALÍA DEL EDOMEX CONFIRMA DETENCIÓN DE DOS PERSONAS POR LA DESAPARICIÓN DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS

En su reporte oficial, la FGJEM explicó que ubicaron el automóvil del sacerdote mediante el registro de cámaras de vigilancia y arcos carreteros rubo al estado de Hidalgo. Es importante mencionar que la unidad iba acompañada de otra persona a bordo de una motocicleta. La Fiscalía solicitó apoyo de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad el seguimiento de los vehículos.

El coche del padre fue vendido por alguno de los investigados y, tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación realizaron una entrevista en sede ministerial, donde se obtuvo esta declaración: la persona explicó haber prestado la unidad a Brandon Jonathan ‘N’, “porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

$!Detenidos por la FGJEM por su presunta participación en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.
Detenidos por la FGJEM por su presunta participación en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. FOTO: FGJEM

Dicha información resultó ser clave en el caso, ya que gracias a ella, las autoridades identificaron el domicilio del hoy arrestado, el cual fue cateado el 9 de noviembre.

En el lugar de los hechos, encontraron indicios importantes como la estola del sacerdote, pertenencias personales y objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados gracias a la prueba ‘blue star’.

Brandon Jonathan ‘N’ y Fernanda ‘N’ fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. El primero se encuentra en el Penal de Cuautitlán y la mujer en el Penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

