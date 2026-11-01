Karina Ruiz, Senadora migrante, acumula 16 faltas por problemas legales en Estados Unidos

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    Karina Ruiz, Senadora migrante, acumula 16 faltas por problemas legales en Estados Unidos
    Por lo menos las primeras 12 faltas de la legisladora de Morena aparecen como “justificadas”. Cortesía

Las legisladora no se ha presentado desde la instalación del periodo ordinario de sesiones, el pasado 31 de agosto

CDMX.- La senadora migrante Karina Ruiz Ruiz acumula 16 faltas a las sesiones del pleno de la cámara alta, ya que no se ha presentado desde la instalación del periodo ordinario de sesiones, el pasado 31 de agosto, por problemas legales en Estados Unidos, ya que venció su permiso de residencia en ese país y, al ser beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), si viaja a México ya no podrá regresar.

Pese a que sus inasistencias no han sido por motivos de salud o alguna comisión oficial en el extranjero, por lo menos las primeras 12 faltas de la legisladora de Morena aparecen como “justificadas”, mientras que en el registro del 20 y 21 de octubre está “ausente” y en las sesiones del 27 y 28 de octubre simplemente su nombre no aparece.

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En este periodo, la senadora Karina Ruiz sí ha participado en algunas sesiones de las comisiones a las que pertenece, pero se conecta de manera virtual desde Phoenix, Arizona, donde vive.

PIDIÓ LICENCIA SÓLO PARA DO SESIONES

La legisladora migrante pidió licencia solo para las sesiones del 29 y 30 de septiembre, cuando el Senado aprobó la reforma para prohibir la doble nacionalidad en candidaturas a gobernadores y presidentes de la República, por lo que su suplente Octavia Hernández fue convocada para poder alcanzar el voto de la mayoría calificada.

Pese a su ausencia de dos meses, la senadora Ruiz Ruiz envía puntos de acuerdo que son turnados a comisiones, como el que planteó esta semana para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebre convenios de colaboración con los gobiernos estatales, a fin de que las oficinas consulares de México funcionen como ventanillas para recibir, orientar y gestionar, con asistencia, las solicitudes de aclaración y corrección de actas, así como realizar el cotejo y la certificación de documentos, a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil.

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Propuso también exhortar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a habilitar en dicha plataforma una modalidad de gestión asistida para las oficinas consulares, que permita generar y validar la cuenta Llave MX con base en el pasaporte o la matrícula consular, a fin de facilitar los trámites de aclaración y corrección administrativa de actas del estado civil.

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