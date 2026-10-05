‘La derecha está contra el pueblo’... Sheinbaum asegura que promueve el racismo, la desigualdad y el autoritarismo

La mandataria evitó fijar una postura sobre los procesos políticos de otros países y aclaró que sus comentarios se referían específicamente a México. “No puedo opinar sobre Brasil, ni Bolivia, ni Argentina. Sí puedo opinar sobre México”, respondió.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la ideología de la derecha y sostuvo que representa intereses distintos a los de la mayoría de la población. Sus declaraciones ocurrieron durante La Mañanera del Pueblo, donde fue consultada sobre los resultados electorales en Brasil y el avance de movimientos conservadores en América Latina.

A partir de ahí, Sheinbaum describió su interpretación de la derecha mexicana y afirmó que este sector defiende intereses económicos y sostiene una visión que, desde su perspectiva, genera desigualdad. También la vinculó con episodios históricos como el Porfiriato y la llamada guerra contra el narcotráfico.

“No defiende al pueblo”, sostuvo la Presidenta al explicar que, según su planteamiento, la derecha suele atribuir la pobreza a la falta de esfuerzo individual en lugar de considerar las condiciones económicas y sociales.

CRITICA RACISMO, DESIGUALDAD Y AUTORITARISMO

Sheinbaum señaló que los gobiernos y movimientos de derecha pueden defender la supremacía de unos sectores sobre otros y cuestionó que la educación y la salud sean consideradas mercancías o privilegios, en lugar de derechos.

“Es una ideología que aumenta la violencia y el autoritarismo, que está en contra de la democracia reconocida como el gobierno del pueblo”, señaló.

La Presidenta también vinculó sus críticas con diferentes momentos de la historia nacional y sostuvo que existen diferencias entre su proyecto político y las corrientes conservadoras. Sin embargo, evitó definir a su movimiento únicamente con la etiqueta de izquierda.

“Ni siquiera hablamos de izquierda. Somos humanistas, para no catalogar con otros adjetivos; somos humanistas y somos mexicanos”.

El posicionamiento ocurre en un contexto de debate sobre el avance de distintas fuerzas políticas de derecha en América Latina. La propia Sheinbaum ha planteado anteriormente que la discusión sobre estos movimientos también involucra la influencia de grupos internacionales y el uso de redes sociales para difundir determinadas narrativas.

SHEINBAUM ALERTA SOBRE POSIBLE INJERENCIA INTERNACIONAL

En la misma conferencia, la Presidenta afirmó que sectores de la derecha internacional buscan intervenir en México para impulsar un cambio político, particularmente de cara al proceso electoral de 2030.

“Pues la derecha internacional sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando permanentemente”, respondió al ser cuestionada sobre un posible escenario de injerencia extranjera.

Sheinbaum hizo una distinción al referirse al gobierno de Donald Trump y aclaró que no necesariamente atribuye esas acciones al mandatario estadounidense. Sin embargo, aseguró que existen sectores dentro de su administración que mantienen posiciones contrarias a México.

“Yo he dicho que no necesariamente el Presidente, pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos y que buscan que cambie el gobierno en México”, declaró.

La Presidenta ya había hablado en meses anteriores sobre la influencia de grupos internacionales de derecha y sobre la necesidad de preservar la soberanía mexicana frente a cualquier intento de intervención.

“EL PUEBLO” COMO DEFENSA ANTE LA INJERENCIA

Frente a este escenario, Sheinbaum sostuvo que la principal defensa de su movimiento consiste en mantener una relación cercana con la población y mostrar los resultados de la Cuarta Transformación.

La mandataria señaló que la continuidad del proyecto depende también de evitar prácticas que puedan alejarlo de la ciudadanía, entre ellas la corrupción y la soberbia.

“No alejarse del pueblo, no caer en ningún acto de soberbia frente al pueblo y no cometer ningún acto de corrupción. Eso es no traicionar al pueblo”, concluyó.

La Presidenta también insistió en que su administración busca mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, al mismo tiempo que defiende la soberanía nacional. En intervenciones anteriores, ha señalado que cualquier colaboración internacional debe realizarse respetando las leyes mexicanas y sin permitir injerencias en las decisiones del país.