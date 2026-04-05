Abre SEP ruta laboral a más de 60 mil educadores del Conafe con constancia para concursar plazas

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/ 5 abril 2026
    Abre SEP ruta laboral a más de 60 mil educadores del Conafe con constancia para concursar plazas
    La SEP anunció que quienes han enseñado en comunidades de alta marginación con Conafe podrán hacer valer su práctica frente a grupo en los procesos de admisión. ESPECIAL
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El acceso dependerá de una constancia y del cumplimiento de periodos mínimos de servicio, como parte de un acuerdo entre ambas instituciones

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que más de 60 mil educadores voluntarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) podrán participar en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento previstos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que abre opciones laborales como docentes en el sistema regular.

Para acceder a este beneficio, las figuras educativas deberán solicitar al Conafe la Constancia de Acreditación de la Práctica Educativa Comunitaria, una vez que hayan prestado servicio durante dos o más ciclos escolares continuos, con participación mayor a siete meses por ciclo, y cumplan con las obligaciones establecidas en su convenio de concertación voluntaria.

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El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que el esfuerzo conjunto permite que la práctica pedagógica frente a grupo de quienes realizan servicio social en zonas vulnerables sea reconocida, y que puedan acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones con docentes del sistema regular.

El modelo Conafe, de acuerdo con la dependencia, opera en zonas de alta y muy alta marginación y beneficia a 638 mil 528 personas en 59 mil 85 comunidades de aprendizaje, ubicadas en 35 mil 118 localidades.

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Gabriel Cámara Cervera, titular del Conafe, indicó que el acercamiento con el sistema educativo regular, a través de instancias que reconocen, evalúan y acompañan la labor docente, representa una acción para fortalecer el sistema educativo.

Añadió que el proceso ocurre en un momento en el que consideró necesario valorar y respaldar el trabajo de educadoras y educadores que realizan su labor en contextos diversos y de alta complejidad. Con información de La Jornada

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