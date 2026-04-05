Abre SEP ruta laboral a más de 60 mil educadores del Conafe con constancia para concursar plazas

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que más de 60 mil educadores voluntarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) podrán participar en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento previstos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que abre opciones laborales como docentes en el sistema regular.

Para acceder a este beneficio, las figuras educativas deberán solicitar al Conafe la Constancia de Acreditación de la Práctica Educativa Comunitaria, una vez que hayan prestado servicio durante dos o más ciclos escolares continuos, con participación mayor a siete meses por ciclo, y cumplan con las obligaciones establecidas en su convenio de concertación voluntaria.