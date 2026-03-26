La guerra sucia y las mentiras sí pueden tener consecuencias legales: Waldo Fernández

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México
/ 26 marzo 2026
    La guerra sucia y las mentiras sí pueden tener consecuencias legales: Waldo Fernández
    Karina Barrón ofreció disculpa pública y pagará 3.2 millones de pesos a Waldo Fernández tras acuerdo por denuncia falsa durante elecciones de 2024

El senador fue acusado falsamente del delito de abuso sexual en hechos orquestados por la priista Karina Barrón cuando ambos contendían por un escaño en el Senado de la República

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que Karina Barrón alcanzó un acuerdo de reparación de daño con suspensión condicional del proceso por la fabricación de un delito contra Waldo Fernández, el senador aseguró que el caso sienta un precedente en México al dejar constancia de que la guerra sucia y la mentira, sí pueden tener consecuencias legales.

Este jueves se realizó la audiencia en la que se acordó una disculpa pública, el pago de 3.2 millones de pesos como reparación de daño, que Barrón no tenga contacto con Fernández, no hablar del caso a los medios de comunicación, no participar en cargos públicos y tomar cursos de sensibilización sobre las mentiras y guerra sucia.

El senador morenista precisó que este caso nunca tuvo como propósito la venganza, sino el derecho a la verdad.

“Hoy se sabe la verdad, hoy le regreso de nueva cuenta fundamentado, mi buen nombre a mis hijos, a mi familia”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/por-mis-hijas-waldo-fernandez-festeja-prision-preventiva-a-karina-barron-tras-denuncia-por-extorsion-y-montaje-OJ19450824

Las medidas se extienden a los otros dos implicados en el caso, que son la mujer que presentó la denuncia falsa en contra de Fernández, identificada como Deborah Berenice Rodríguez Velazco, y el abogado Gustavo García Rojo.

WALDO FERNÁNDEZ DONARÁ A CAUSAS BENÉFICAS EL DINERO QUE KARINA BARRÓN PAGARÁ COMO REPARACIÓN DE DAÑO

El senador compartió que el pago que se hará como reparación de daño será donado a causas benéficas.

“Le vamos a regresar a la sociedad este monto, que insisto es un reembolso de lo que nosotros gastamos”, explicó.

Tanto Barrón como los demás implicados fueron acusados de los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones y vinculados a proceso.

Los hechos se registraron en el marco de las elecciones del 2024, cuando Deborah Berenice presentó una denuncia contra el morenista por abuso sexual por órdenes de Barrón con quien Fernández competía por un escaño en el Senado de la República.

KARINA BARRÓN OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS A WALDO FERNÁNDEZ

Durante la audiencia, Barrón leyó la disculpa pública a Waldo Fernández en la que resaltó que en el contexto del proceso electoral tomó decisiones por su ambición política.

“Tomé decisiones que pusieron en riesgo algo que ninguna ambición política justifica: la honra, la tranquilidad y la integridad de una persona y de quienes la rodean”, precisó.

Agregó que sus acciones tuvieron consecuencias reales que generaron angustia, incertidumbre y un daño que trascendió lo político y se instaló en lo más personal, que es la familia y la honra de una persona.

“Reconozco el daño causado por instrumentar un falso delito. Reconozco que no debí haberme conducido de esa manera. Reconozco que Waldo Fernández González y su familia cargó con consecuencias que nunca les correspondieron y que mis actos generaron y los perjudicaron”, expresó.

La exfuncionaria del municipio de Monterrey pidió una disculpa pública a Fernández y a su familia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-waldo-fernandez-que-fiscalia-de-nl-esta-en-manos-del-prian-y-que-arman-casos-a-inocentes-KJ19457591

TRAS ACUERDO, IMPLICADOS PODRÁN RECUPERAR SU LIBERTAD

Con este acuerdo al que el juez accedió, los implicados podrán recuperar su libertad en las próximas horas, pero se fijó una fecha para la revisión del acuerdo y en caso de incumplimiento, se revocaría la suspensión y se reiniciaría el juicio.

Fernández destacó que lo más relevante del caso es que quedó acreditado que no se puede utilizar una acusación tan delicada como arma electoral.

“No se vale hacer guerra sucia, no se vale difamar, no se vale fabricar montajes. Con causas tan serias no se juega”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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