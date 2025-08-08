¡Súbele, pariente! Sheinbaum estrena ‘Estamos todos’, canción de Intocable dedicada a migrantes (VIDEO)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este viernes una canción inédita del grupo Intocable, titulada ‘Estamos todos’, la cual forma parte de la iniciativa de la Secretaría de Cultura ‘México Canta por la paz’, la cual habla de la situación de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, Sheinbaum, agradeció a los artistas que se sumaron al proyecto y aprovechó para compartir la canción de Intocable. Previamente, habría revelado en su cuenta de X (antes Twitter), que el día de hoy tendría una sorpresa. TE PUEDE INTERESAR: ¿Demandará la 4T a Adidas? Sheinbaum reacciona a polémica por huaraches ‘Oaxaca Slip On’ “Ayer vino grupo Intocable para decirme que estaban sumados a la iniciativa, estaban aquí en México y me mostraron una canción inédita de ellos, y les dije por qué no me dejan presentarla en la mañanera, y me dijeron que sí y rápidamente hicieron este video”, explicó la Presidenta antes de mostrar el video musical.

La canción, en palabras de Sheinbaum, está dirigida hacia los paisanos que viven en Estados Unidos. “Está dedicada a las y los hermanos migrantes, cuando se sienten, de pronto, en una situación difícil. La canción habla de cómo es juntarse, de cómo sentirse de nuestro país, y de un colectivo que los quiere, que los ama, y que siempre van a estar protegidos”, subrayó. MÉXICO CANTA: INTOCABLE CERRARÁ EVENTO CON CONCIERTO El concurso del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, que busca crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia. En este mismo sentido, el proyecto busca fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos. “Ya inicia la semifinal, el 17 de agosto. Y mientras se presentan las semifinales van a acompañarnos estos artistas”, dijo Sheinbaum. La final será el próximo 5 de octubre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, donde Intocable tendrá un número musical. También participarán La Arrolladora Banda El Limón, Lila Downs, Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Camila Fernández, Vivir Quintana, Regina Orozco y La Sonora Santanera.