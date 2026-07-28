La Nicholette rompe el silencio y relata cómo fue su secuestro; asegura que editó el video bajo coacción

Seis meses después de haber sido privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa, la influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, reapareció públicamente y ofreció por primera vez un relato detallado sobre los cuatro días que permaneció en cautiverio tras ser presuntamente secuestrada por integrantes de una célula vinculada a Los Chapitos. Durante una entrevista en el podcast del creador de contenido Gusgri, la influencer aseguró que el video en el que aparece autoincriminándose fue grabado bajo amenazas y editado por ella misma en la aplicación CapCut por instrucciones de sus captores. También afirmó que cada una de las preguntas que le hacían era consultada previamente por teléfono con un mando superior y que, al momento de su liberación, recibió 500 pesos para tomar un taxi.

LA INFLUENCER DIJO QUE NUNCA HABÍA CONTADO TODA SU VERSIÓN Nicole explicó que, aunque semanas después de los hechos realizó una transmisión en vivo para responder algunos rumores, hasta ahora no había compartido de manera amplia lo ocurrido. “Pues cuando pasó eso como a las 2 semanas hice un en vivo en kick y aclaré todos los rumores que había y todo eso.” Añadió que únicamente circularon fragmentos de aquella transmisión y que nunca había expuesto todos los detalles de su experiencia. “Más que pues yo nunca guardé el video, nomás habían clips que la gente agarró del en vivo y lo publicaron, pero en sí no he dado como toda una versión, pero o sea, hay mucho de la historia que no sé ni para dónde de dónde empezar.”

NIEGA TENER VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO Durante la conversación, Gusgri le preguntó sobre los señalamientos que surgieron tras su secuestro, en los que fue relacionada como presunta operadora financiera de un grupo criminal. Nicole rechazó tener cualquier relación con organizaciones delictivas y también negó haber recibido respaldo económico de algún grupo criminal para desarrollar sus negocios. Explicó que contaba con una tienda de gorras y ropa, la cual inicialmente abrió en Phoenix, Arizona, y posteriormente trasladó a Culiacán. Sin embargo, comentó que semanas antes del secuestro decidió cerrar el establecimiento y convertirlo en una cafetería. DIJO QUE PRESENTÍA QUE ALGO OCURRIRÍA La influencer narró que aproximadamente un mes antes del secuestro ocurrieron situaciones que le generaron desconfianza. Recordó que mientras preparaba café junto con una amiga ingresaron varias personas que, según describió, mostraban una actitud inusual. “Entonces, mientras llueve y mi amiga estamos preparando unos cafés, entraron unos bien sospechosos o uno con casco y tomando fotos y como que asomándose por el balcón y así como haciendo señas y a mí me dio una muy mala espina.” Señaló que, tras ese episodio, decidió cerrar el local y reducir sus visitas al lugar. “Yo presentía algo.” LA NICHOLETTE RELATÓ CÓMO OCURRIÓ EL SECUESTRO Nicole contó que el día de los hechos realizaba compras para celebrar su cumpleaños al día siguiente. Explicó que al llegar a su domicilio fue interceptada por hombres armados. “Entonces, cuando ese día eh yo me estacioné... al momento de abrir la puerta, pues, o sea, me apuntaron y me dijeron de que, ‘Oyes, danos todo lo que traes.’ Dije, ‘Yo no, yo creo que me están asaltando.’” Posteriormente, dijo que fue obligada a subir a un vehículo. Antes de ser trasladada, aseguró haber arrojado su teléfono celular. “Yo al momento que me echaron al carro, yo abrí la puerta y aventé mi teléfono porque dije, ‘Es la llave.’... mi teléfono es lo más importante.” La influencer afirmó que durante todo el trayecto permaneció en estado de shock y optó por mantener la calma. “Todo pasó muy rápido y yo no supe reaccionar... hasta que no pasen por un momento así, uno no sabe cómo puede reaccionar.”

INFLUENCER FUE TRASLADADA A UNA CASA DE SEGURIDAD Durante el recorrido, Nicole dijo haber observado armas y otros objetos dentro del vehículo. Recordó que uno de sus amigos intentó seguir la camioneta en la que era trasladada y que incluso pasaron cerca de un retén militar. “Escucho dicen, ‘Nos vienen siguiendo, nos vienen siguiendo, tírales.’... ya volteo y es mi camioneta, viene mi amigo persiguiéndome.” Señaló que pidió a los hombres armados mantener la calma porque temía un enfrentamiento. “Yo siempre me mantuve en la calma... dije yo, pues sea lo que vaya a hacer. Si aquí me tocó, me tocó.” También afirmó que los hombres parecían estar bajo los efectos de alguna droga. “Esos sujetos venían como drogados, venían gritando.” PERMANECIÓ CUATRO DÍAS EN CAUTIVERIO La creadora de contenido relató que fue llevada a una vivienda ubicada a menos de cinco minutos de su negocio. La describió como una casa común de dos pisos, donde permaneció en la recámara principal. “Una casa normal, equis.” Explicó que entre seis y siete personas participaron en el operativo y que la mayoría de los involucrados tenían entre 17 y 24 años. Según su testimonio, dos de los jóvenes que aparecieron posteriormente en un video relacionado con una Cybertruck eran menores de edad y fueron detenidos aproximadamente un mes después. ASEGURA QUE TODAS LAS PREGUNTAS ERAN CONSULTADAS CON UN MANDO SUPERIOR Nicole afirmó que quienes la custodiaban no tomaban decisiones por sí mismos. Cada cuestionamiento sobre su familia, ingresos o posibles vínculos con grupos criminales era consultado previamente mediante llamadas telefónicas. “Ellos eran mensajeros.” Añadió que al segundo día llegó un hombre con el rostro cubierto, quien únicamente le preguntó si necesitaba comida o ropa y le dijo: “Aguanta.” Según su relato, nunca conoció la identidad de esa persona.

DIJO QUE LOS CAPTORES PERMANECÍAN ENCERRADOS Nicole aseguró que durante los días de cautiverio los hombres que la vigilaban prácticamente no salían de la vivienda. Explicó que, después de que el video de la Cybertruck comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales, varios de ellos permanecieron ocultos porque temían ser identificados. Incluso recordó haber escuchado un helicóptero sobrevolando la zona. “Se asustaron.”

ASEGURA QUE EL VIDEO FUE GRABADO BAJO AMENAZAS Uno de los principales aspectos abordados durante la entrevista fue el video difundido durante su cautiverio. Nicole aseguró que un día antes de ser liberada recibió instrucciones para grabar un mensaje. Dijo que el texto le fue enviado mediante un teléfono celular. “Traté de memorizarlo, pero nerviosa y luego como soy pocha, mi español no es muy bueno y tartamudeaba.” Debido a ello, explicó que decidió grabarlo por partes y posteriormente unir los fragmentos utilizando la aplicación CapCut. AFIRMA QUE TODO EL CONTENIDO ERA FALSO En el video difundido públicamente, Nicole aparecía diciendo que trabajaba para la facción de El Mayito Flaco, que entregaba dinero a policías estatales y que conocía actos de corrupción. Durante el podcast negó todas esas afirmaciones. “Nada de lo dicho en esa grabación es real.” También aseguró que el propósito era utilizarla como una “mensajera” para desacreditar a un grupo rival dentro del conflicto que enfrenta el Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024. Añadió que, una vez terminado el video, éste fue enviado para autorización de un mando superior y posteriormente fue modificado con imágenes adicionales. “Nunca he tenido el pelo güero”, comentó al explicar que una mujer rubia armada que aparece en la edición no era ella. Asimismo, señaló que de una grabación original superior a dos minutos únicamente se difundieron alrededor de 30 segundos. LA NICHOLOETTE FUE LIBERADA CON 500 PESOS Nicole explicó que el 24 de enero de 2026 sus captores le informaron que ya podía irse. Después de recorrer varios puntos de Culiacán, la dejaron cerca de una base de taxis. “Me bajé del carro como si me estaba bajando de un Uber.” Dijo que antes de descender le entregaron 500 pesos. Posteriormente abordó un taxi con destino a la comunidad de El Salado. LA FISCALÍA CONFIRMÓ SU LOCALIZACIÓN CON VIDA Al llegar a su domicilio, Nicole encontró la vivienda vacía porque su familia permanecía colaborando con las autoridades en Culiacán. Aproximadamente una hora después comenzaron a llegar familiares y elementos policiacos. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa desactivó el Protocolo Alba y confirmó públicamente su localización con vida, sin informar las circunstancias específicas de su liberación. De acuerdo con el relato de la influencer, ese día no hubo un operativo de rescate ni personas detenidas.

TAMBIÉN INTERVINO EL FBI POR SU DOBLE NACIONALIDAD Nicole explicó que, debido a que cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, desde el inicio de su desaparición el FBI y el Consulado de Estados Unidos abrieron una investigación. Indicó que regresó a Phoenix el 28 de enero conduciendo su propia camioneta y cruzó la frontera sin un procedimiento especial. Posteriormente, cuando volvió a Nogales para recuperar su línea telefónica y resolver asuntos bancarios, autoridades estadounidenses la retuvieron momentáneamente para verificar su estado de salud y confirmar que no se encontraba bajo amenazas ni colaborando con el grupo que la había privado de la libertad. Finalmente, señaló que las autoridades mexicanas buscaban que acudiera a declarar; sin embargo, decidió no presentar una denuncia formal. Agregó que posteriormente tuvo conocimiento de que varios de los presuntos participantes en el secuestro habrían sido detenidos, aunque indicó que esa información no fue confirmada públicamente por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.