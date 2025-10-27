La Profeco contra GamePlanet: suspenden sucursales en la Ciudad de México

    La Profeco contra GamePlanet: suspenden sucursales en la Ciudad de México
    La Profeco contra GamePlanet: suspenden sucursales en la Ciudad de México

Por no acreditar los requisitos de la Profeco, varias sucursales de la conocida franquicia de tiendas debieron clausurarse

¿El Gobierno tiene conflicto con los videojuegos? Primero se proclamó que posiblemente habría impuestos para las entregas que contengan violencia, y ahora, la Profeco suspendió a varios locales en la Ciudad de México, pertenecientes a una de las franquicias de tiendas videojuegos más conocidas: GamePlanet.

Las suspensiones ocurrieron después que la dependencia de gobierno detectara irregularidades a lo largo del mes de octubre. Dichas peculiaridades fueron notificadas para garantizar que se cumplan las normativas en materia de protección a los derechos de consumidores.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco alerta por riesgo en más de 9 mil lavadoras a presión Ryobi; podrían sobrecalentarse y causar lesiones

Las suspensiones fueron registradas a partir del 13 de octubre; el personal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones detectó que la sucursal Gameplanet Metrópoli Patriotismo no cumplía con los 5 puntos objeto de vigilancia, establecida por la Profeco.

Estos 5 puntos son: (1) la protección de los derechos del consumidor, (2) el fomento de una cultura de consumo responsable, (3) la regulación del mercado, (4) la generación de información y (5) la mediación en conflictos.

Del 14 al 21 de octubre, la Profeco evaluó que las siguientes sucursales tampoco acreditaron, respectivamente, con las especificaciones de exhibir y entregar contratos de adhesión, mostrar y entregar la carta de derechos mínimos de los usuarios, y exhibir precios y tarifas.

Se comunicó que la Plaza Universidad, no exhibió el contrato de adhesión ni los derechos mínimos; además, no tenía precios visibles.

La sucursal de Galerías Insurgentes, incumplió con la entrega de contratos y cartas de derechos mínimos.

Las sucursales de Forum Buenavista y Centro Comercial Perisur, no exhibieron ni entregaron los contratos de adhesión ni las cartas de derechos mínimos.

Y la sucursal de la Zona Rosa, no mostraron la entrega de la carta de derechos mínimos.

No obstante, se informó que las sucursales que salvaron de ser suspendidas, fueron la de la Plaza Oasis Coyoacán y del Parque Delta.

¿CÓMO REACCIONÓ GAME PLANET ANTE LA PROFECO?

Ante las suspensiones de la Profeco, la franquicia de tiendas de videojuegos, y entretenimiento popular, decidió tomar medidas para evitar más clausuras.

TE PUEDE INTERESAR: Wi-Fi o Datos Móviles: ¿Qué es mejor, más económico y más seguro según Profeco?

Se informó que Game Planet ya había comenzado a incorporar medidas para acreditar las condiciones de la Profeco, como: Incorporación de códigos QR en los puntos de venta; actualización del portal web; e iniciar con la organización de carpetas documentales en cada establecimiento.

