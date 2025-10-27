La Profeco contra GamePlanet: suspenden sucursales en la Ciudad de México

¿El Gobierno tiene conflicto con los videojuegos? Primero se proclamó que posiblemente habría impuestos para las entregas que contengan violencia, y ahora, la Profeco suspendió a varios locales en la Ciudad de México, pertenecientes a una de las franquicias de tiendas videojuegos más conocidas: GamePlanet.

Las suspensiones ocurrieron después que la dependencia de gobierno detectara irregularidades a lo largo del mes de octubre. Dichas peculiaridades fueron notificadas para garantizar que se cumplan las normativas en materia de protección a los derechos de consumidores.

Las suspensiones fueron registradas a partir del 13 de octubre; el personal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones detectó que la sucursal Gameplanet Metrópoli Patriotismo no cumplía con los 5 puntos objeto de vigilancia, establecida por la Profeco.

Estos 5 puntos son: (1) la protección de los derechos del consumidor, (2) el fomento de una cultura de consumo responsable, (3) la regulación del mercado, (4) la generación de información y (5) la mediación en conflictos.