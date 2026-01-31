La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó su apoyo a la ayuda humanitaria en Cuba y otros países

    La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó su apoyo a la ayuda humanitaria en Cuba y otros países
    Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante su intervención en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena llevada a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro previo al nuevo periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo mañana 1 de febrero. FOTO: CUARTO OSCURO | Mario Jasso

El titular Juan Ramón de la Fuente se opuso a los intentos de intervencionismo y que atenten a los derechos de los pueblos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que México mantendrá su ayuda humanitaria en los países y regiones que la necesiten, a pesar de presiones, o hasta amenazas, externas.

La declaración fue expresada por Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE. Para los medios expresó que ‘es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren: México hará siempre todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite’.

Ante las posibles oposiciones externas, el titular agregó: ‘No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere, y lo vamos a seguir ejerciendo, porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo’.

Ante los recientes eventos de intervención, el titular de la SRE se declaró en contra de cualquier intento que vaya en contra de la soberanía de un país y el derecho de sus ciudadanos.

Ya decíamos la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación para el desarrollo, el respeto y la protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales’ expresó.

Para los funcionarios de Morena, de la Fuente, explicó que sus ‘instrucción general a mis colaboradoras y colaboradores en la Cancillería, en las embajadas, en los consulados, es: mantengan presentes nuestros principios constitucionales, no se salgan de esa línea, y verán cómo no se van a equivocar’.

Nuestra Constitución nos permite, con toda claridad, en momentos difíciles, cuando hay que tomar decisiones que son muy sensibles, que no son fáciles, revisemos los principios constitucionales y ahí vamos a encontrar la respuesta’ aseveró.

