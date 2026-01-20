SRE exige coordinación a los 32 estados para ‘conectar’ lo local con lo internacional

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 enero 2026
    SRE exige coordinación a los 32 estados para ‘conectar’ lo local con lo internacional
    El canciller Juan Ramón de la Fuente planteó la necesidad de consolidar en los próximos meses un mecanismo en común. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

La Cancillería planteó que la proyección exterior de las entidades debe pasar de iniciativas aisladas a un mecanismo común para las comunidades

CDMX.- El canciller Juan Ramón de la Fuente planteó la necesidad de consolidar en los próximos meses un mecanismo que permita vincular de forma efectiva los asuntos locales con el contexto internacional, en una agenda que incluya ámbitos como comercio, cultura, deporte, política, diplomacia, ciencia, tecnología e innovación.

El planteamiento se expuso durante la asamblea general de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), en la que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezó los trabajos.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres avanzan en ingeniería en México: SEP reporta 57% de cédulas y títulos en 2025

De acuerdo con la SRE, De la Fuente llamó a representantes de las 32 entidades federativas a coordinarse de manera más eficiente en los esfuerzos locales, estatales y regionales para alinearlos con la agenda internacional. También señaló que esa agenda debe dejar de ser un ejercicio de narrativa y convertirse en una política que funcione y dé resultados.

En el balance de la asamblea se presentaron los resultados de la Presidencia Nacional y de la Secretaría Técnica correspondientes al periodo 2024–2025, como parte de la evaluación de los trabajos realizados por la asociación.

TE PUEDE INTERESAR: México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales

En ese marco se reportaron más de 60 actividades impulsadas por los gobiernos de Querétaro, Nuevo León y Campeche, orientadas a la cooperación descentralizada, la vinculación estratégica entre entidades y la profesionalización de las oficinas estatales de asuntos internacionales.

Como parte del encuentro también se llevó a cabo la elección de la nueva Coordinación Nacional de la AMAIE para el periodo 2026–2027, integrada por Nuevo León, Aguascalientes y Campeche.

La Cancillería sostuvo que el objetivo de esta coordinación es generar resultados para las comunidades, las entidades federativas y el país, en un contexto que consideró de oportunidades y retos complejos, con una agenda que articule lo local con lo internacional. Con información de La Jornada

Temas


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Fuerzas estadounidenses operarían en México para combatir al crimen organizado, de acuerdo con información de Anabel Hernández.

Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández
Daniel Menera Sierra (de playera celeste) y Ricardo González Sauceda ( de playera de rayas) fueron identificados por autoridades como operadores criminales en Coahuila.

Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU
A solo unas horas de que fuera confirmada una operación coordinada entre México y Estados Unidos, sobre el traslado de 37 reos, en redes sociales circuló la posible lista completa de todas las identidades criminales.

México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales
El encuentro ocurrió cuando está por iniciar la renegociación del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos.

Recibe CSP a Mary Simon en Palacio; temas indígenas y medio ambiente marcan la visita
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos