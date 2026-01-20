SRE exige coordinación a los 32 estados para ‘conectar’ lo local con lo internacional

CDMX.- El canciller Juan Ramón de la Fuente planteó la necesidad de consolidar en los próximos meses un mecanismo que permita vincular de forma efectiva los asuntos locales con el contexto internacional, en una agenda que incluya ámbitos como comercio, cultura, deporte, política, diplomacia, ciencia, tecnología e innovación.

El planteamiento se expuso durante la asamblea general de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), en la que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezó los trabajos.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres avanzan en ingeniería en México: SEP reporta 57% de cédulas y títulos en 2025

De acuerdo con la SRE, De la Fuente llamó a representantes de las 32 entidades federativas a coordinarse de manera más eficiente en los esfuerzos locales, estatales y regionales para alinearlos con la agenda internacional. También señaló que esa agenda debe dejar de ser un ejercicio de narrativa y convertirse en una política que funcione y dé resultados.

En el balance de la asamblea se presentaron los resultados de la Presidencia Nacional y de la Secretaría Técnica correspondientes al periodo 2024–2025, como parte de la evaluación de los trabajos realizados por la asociación.

TE PUEDE INTERESAR: México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales

En ese marco se reportaron más de 60 actividades impulsadas por los gobiernos de Querétaro, Nuevo León y Campeche, orientadas a la cooperación descentralizada, la vinculación estratégica entre entidades y la profesionalización de las oficinas estatales de asuntos internacionales.

Como parte del encuentro también se llevó a cabo la elección de la nueva Coordinación Nacional de la AMAIE para el periodo 2026–2027, integrada por Nuevo León, Aguascalientes y Campeche.