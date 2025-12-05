La UE apuesta por cooperación con México en la lucha contra el crimen organizado

Ante los crecientes desafíos que plantean el consumo y el tráfico de estupefacientes ilícitos, la Comisión Europea se ha visto obligada a ajustar su estrategia en materia de política de drogas, incluyendo a México en el centro de la cooperación internacional, así como la probabilidad de imponer sanciones contra instituciones e individuos pertenecientes al narco.

La estrategia actualizada contra el tráfico de sustancias ilícitas y el combate a redes de la delincuencia organizada fue presentada este jueves por el Ejecutivo comunitario, acompañándola de un plan compuesto por 19 acciones operativas enmarcadas en seis grandes rubros.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llega a Washington para el sorteo del Mundial 2026

Uno de los rubros consiste en reforzar la cooperación internacional con países clave para articular investigaciones conjuntas entre las autoridades policiacas, reforzar la seguridad en los puertos marítimos y la aviación comercial, así como perturbar las rutas de suministro.

”La UE tiene como objetivo reforzar las alianzas internacionales contra las amenazas de las drogas sintéticas colaborando con países terceros clave como Estados Unidos, México, China y la India para desmantelar la producción ilícita de drogas, detener el flujo de precursores e impulsar la capacidad de respuesta frente a los retos que plantean las drogas sintéticas”, sostiene el texto en el que la Comisión comunica su estrategia al Consejo Europeo y el Parlamento.

“La cooperación se centrará en desarticular las rutas de tráfico de drogas, reforzar la resiliencia de los centros logísticos a nivel mundial y contrarrestar la explotación de los principales puertos marítimos por parte de la delincuencia organizada, en particular en América Latina, África Occidental y los Balcanes Occidentales”.

Concretamente, se establecerán asociaciones más sólidas con los socios para mejorar la cooperación en materia de asistencia judicial y agilizar los procesos de extradición, recuperación de activos y confiscación.

Como medida complementaria de la cooperación bilateral, la Comisión evaluará la posible implementación de un régimen de sanciones horizontales dirigido a las personas y los grupos delictivos implicados en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

”Dado que el tráfico de drogas suele alimentar a los grupos delictivos transnacionales y depende de los mismos blanqueadores de capitales, comerciantes de criptomonedas y otros proveedores de servicios para la totalidad de sus operaciones, se podría considerar la posibilidad de ampliar el alcance de dicho régimen”, señala, al tiempo que considera las sanciones, que incluyen la congelación de fondos y recursos económicos, como una herramienta importante de la política exterior de la UE y cuyo uso puede complementar las políticas dirigidas a desarticular y reducir eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Bruselas justifica el ajuste de su política a la necesidad de responder a los nuevos retos sociales, sanitarios y de seguridad provocados por una delincuencia organizada en expansión, cada vez más sofisticada y violenta.

En la actualidad, la mitad de las redes delictivas más peligrosas de la Unión Europea se dedican al tráfico de drogas y más de dos tercios de ellas recurren a la violencia en sus operaciones.

“Las redes delictivas utilizan las tecnologías de la información y adaptan su modus operandi para evitar ser detectadas. Diversifican las operaciones de tráfico hacia rutas menos controladas y amplían su presencia en línea, utilizando plataformas de comercio electrónico y redes sociales, así como herramientas anónimas y cifrado en su beneficio”, indica.

En total, en la UE fueron confiscadas 419 toneladas de cocaína en 2023 y alrededor de 500 laboratorios clandestinos equipados para la producción de drogas sintéticas son desmantelados cada año.

El aumento de la dependencia y los casos de sobredosis, así como la proliferación de enfermedades infecciosas y el incremento de los daños ambientales, son otros desafíos ante los cuales la UE necesita un enfoque más ambicioso.

Casi 7 mil 500 europeos fallecieron en 2023 por intoxicación. “La UE no tolerará que las redes delictivas inunden nuestras calles con drogas baratas, alimenten la violencia y socaven la salud y la seguridad en Europa”, afirma Magnus Brunner, Comisario Europeo del Interior.

“Esta respuesta europea integrada, enfocada en la preparación y prevención, tiene como objetivo ofrecer soluciones sostenibles cruciales para proteger nuestro tejido social y establecer estándares globales para nuestros socios”, señala.

Un elemento central de la estrategia es reducir la disponibilidad y el desvío de precursores químicos.

Así, la Comisión impulsará una normativa dirigida a prohibir los precursores de diseño, garantizar la notificación en tiempo real de las incautaciones y simplificar los procesos de digitalización para tener seguimiento del comercio legítimo.

Para evitar que las redes sigan engordando sus filas con jóvenes a edades cada vez más tempranas, la UE creará una plataforma a escala comunitaria en la que expertos, equipados con herramientas prácticas, abordarán el desafío del reclutamiento en línea.