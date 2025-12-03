Exjefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini es imputada por corrupción
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
De ser rostro de la diplomacia ahora es la protagonista de un escándalo de corrupción. Su arresto afecta a la credibilidad de la UE
BRUSELAS- La ex alta representante de la Política Exterior de la UE Federica Mogherini y otros dos detenidos en la víspera han sido imputados este miércoles por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.
En un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga y precisó que los delitos que se les imputan son de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.
TE PUEDE INTERESAR: Unión Europea pone bajo la lupa a Shein por seguridad infantil y productos ilegales
La Policía Federal belga realizó este martes registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) mediante una licitación.
La investigación se centra en si el Colegio de Europa, centro del que es rectora Mogherini, fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.
Mogherini estaba al frente del centro de estudios con sede en Brujas desde 2020 y durante el curso académico en el foco de la investigación, dotado con unos 2 millones de euros para sus dos primeros años y que formó parte de la iniciativa de Bruselas para expandir la formación de los jóvenes diplomáticos de la UE bajo el mandato como alto representante del español Josep Borrell, sucesor de la política italiana en ese cargo.
Además de Mogherini, fue detenido el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas.
El tercer arrestado es, según la agencia ANSA, el también italiano Cesare Zegretti, que desde 2022 es el codirector de la oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa.
TE PUEDE INTERESAR: Sería un “error” confundir “EU primero” con “EU va solo”: Federica Mogherini
La fiscalía se limitó a anunciar la imputación de «la rectora y un alto cargo» del Colegio de Europa, así como de un alto funcionario de la Comisión Europea, sin hacer públicas las identidades de los imputados.
Citada por ANSA, la abogada de Mogherini, Mariapaola Cherchi, aseguró que el interrogatorio se prolongó durante diez horas, hasta la medianoche, y que la exjefa de la diplomacia europea dio “aclaraciones de forma exhaustiva y detallada, tal como lo requirieron legítimamente los investigadores”, en un clima que describió como “sereno”.
Según su letrada, Mogherini preguntó a los investigadores si debía “limitar sus movimientos» pero le dijeron que no al no haber «motivo para ello”. “Esto debería ayudar a calmar la polémica que hasta ahora ha sido alimentada principalmente por los medios de comunicación»” añadió.
La EPPO, una fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, precisó que, de momento, no hará públicos más detalles de la investigación para no comprometer su resultado y señaló la presunción de inocencia de los tres imputados.
ESTA ACUSACIÓN DAÑA A LA UNIÓN EUROPEA
La imputación de la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini -junto a otro alto funcionario europeo y un directivo del Colegio de Europa- por un caso de corrupción con fondos comunitarios ha vuelto a golpear la credibilidad e imagen de las instituciones europeas en “el peor momento posible”, según analistas.
Los cargos de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional imputados a Mogherini, Stefano Sannino y Cesare Zegretti recuerdan al caso de presuntos sobornos a eurodiputados por parte de Catar y Marruecos en 2022 y, como ya sucediera entonces, supone una herida autoinfligida en una UE que lucha por mantener su relevancia en una escena internacional cada vez más polarizada.
TE PUEDE INTERESAR: Lamenta UE que siga existiendo discriminación contra comunidad LGBT
Si bien aquel caso fue mucho más espectacular, con el padre de una de las implicadas sorprendido mientras trataba de huir con cientos de miles de euros en una maleta, el actual puede hacer más daño a la imagen de la UE, ya que salpica a un organismo central en la arquitectura institucional europea y a una de las universidades donde reciben formación de posgrado muchos futuros funcionarios de la capital comunitaria.
“Hay una suerte de complacencia de la élite europea que se siente por encima de la le”, lamenta en conversación con EFE Alberto Alemanno, fundador de la organización The Good Lobby.
Los caminos cruzados de Mogherini y Sannino (él comenzó su mandato como secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior justo tras la salida de Mogherini) y el hecho de que la Comisión Europea de la que fue vicepresidenta la italiana financie las actividades del Colegio de Europa del que ahora es rectora echan más leña al fuego de las sospechas de la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO).
En el centro de la investigación está la adjudicación al Colegio de Europa del contrato para poner en marcha la Academia Diplomática de la UE, una iniciativa impulsada por el eurodiputado socialista español Nacho Sánchez Amor y que tuvo entre sus principales valedores a Josep Borrell, alto representante de la UE mientras Sannino era secretario general.
Por el momento, ni Sánchez Amor ni Borrell han sido nombrados en la investigación y ninguno ha querido hacer comentarios.
La EPPO investiga si el Colegio de Europa fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.
El medio especializados en información europea Euractiv ha revelado, por ejemplo, que el Colegio de Europa había adquirido un edificio adicional en la ciudad de Brujas antes de conocerse quién se había hecho con la licitación para el piloto del proyecto, en la que compitieron otras cinco instituciones educativas.
Más allá del caso judicial, en el que se mantiene la presunción de inocencia de todos los implicados según insiste la EPPO, la implicación de estas dos entidades dará munición a populistas y euroescépticos para atacar al proyecto europeo y cuestionar su credibilidad.
“¿La prestigiosa ‘escuela de perfeccionamiento’ de la UE para eurócratas está ahora bajo investigación por acceso privilegiado a licitaciones? Ni guionizado saldría así. Es curioso cómo Bruselas da lecciones sobre el Estado de derecho, mientras que sus propias instituciones parecen más una serie policíaca que una unión que funciona”, decía en redes Zoltan Kovacs, el portavoz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Alemanno apunta a que el daño a la reputación del proceso de integración europeo es “irreversible” con un caso como este y lamenta que es “difícil imaginar un momento peor para que la UE enfrente un caso de integridad”.
“Es Europa quien paga el precio más elevado de este tipo de revelaciones. En un momento tan delicado, cuando Europa está intentando tener una voz sobre la escena geopolítica, intentando jugar un papel en el proceso de paz en Ucrania e intentando defenderse de los ataques de Estados Unidos, todo esto daña a Europa”, dijo.
Para Alemanno, el caso pone de relieve la necesidad de que la Unión Europea se dote de un organismo específico, más allá de la Fiscalía Europea, con su propia policía y sistema judicial dedicado a investigar delitos relacionados con las instituciones, para descargar de responsabilidad a un sistema belga que fue pensado con un alcance nacional y no para investigar delitos que involucran, por ejemplo, fondos europeos.
DE SER EL ROSTRO DE LA DIPLOMACIA A LA PROTAGONISTA EN UN ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN
La política italiana Federica Mogherini personificó el músculo diplomático de la Unión Europea durante la Comisión Juncker (2014-2019) para después pasar a la tranquilidad como rectora del Colegio de Europa en Brujas, aunque ahora vuelve al centro de la atención tras ser imputada por un presunto fraude vinculado a programas de formación en la institución que dirige.
La socialista ha sido imputada por la fiscalía europea después de que este martes fuese detenida -y luego liberada- junto a otros dos implicados por la Policía belga, que registró varios edificios del Colegio de Europa y su domicilio, tras hallar indicios de que pudo ser informada de antemano sobre los criterios de selección de una licitación para ser la sede de la Escuela Diplomática de la Unión Europea, en el curso académico 2021-2022.
Mogherini (Roma, 1973), formada en Ciencias Políticas en la Universidad Sapienza, es uno de los perfiles más conocidos del progresismo italiano. Su trayectoria en la política de Italia comenzó en las filas de las juventudes socialistas, para luego escalar dentro del Partido Democrático (del grupo S&D en la UE) hasta ser diputada en la cámara baja del Parlamento italiano en 2008.
Tras seis años como parlamentaria, Mogherini pasó a ser ministra de Asuntos Exteriores de Italia en 2014, tercera mujer que ocupó ese cargo en el país, bajo el Gobierno del primer ministro Matteo Renzi, que en la segunda mitad de ese mismo año ejerció la presidencia de turno del Consejo Europeo.
La recién nombrada responsable de Exteriores pasó únicamente ocho meses en ese cargo, antes de dar su rápido salto a Bruselas, para asumir uno de los cargos más poderosos de la UE como alta representante para Asuntos Exteriores, que ejerció simultáneamente con la vicepresidencia de la Comisión Europea. Su partido la presentó en Europa como «mujer, joven, italiana y competente».
Mogherini, primera italiana en ser jefa de la diplomacia europea, se convirtió así en la figura elegida para dirigir la acción de la UE en la escena internacional europea de la Comisión Juncker, que coincidió con la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos o las negociaciones pre-Brexit.
Defensora del multilateralismo, la política italiana puso el foco en la defensa y seguridad europeas, mostrando firmeza, por ejemplo, al defender el acuerdo nuclear con Irán después de que Estados Unidos, con Trump, decidiera retirarse de él en 2018.
En su legado está el impulso de la Estrategia Global de la UE publicada en 2016, la creación del Fondo Europeo de Defensa o la movilización de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la UE, para actuar conjuntamente en las capacidades militares de la UE.
La diplomática comunitaria también estuvo sujeta a críticas. Por ejemplo, los países del este de Europa, más próximos a Rusia, como Polonia, la consideraron un perfil demasiado tibio con Moscú, en plena tensión por la anexión rusa de Crimea en 2014.
Mogherini fue asimismo duramente cuestionada en el ámbito interno, ya que el ex primer ministro italiano Renzi, que batalló por ella en la escena europea, aseguró años después en un libro que la socialista había «decepcionado sus expectativas» y subrayó que el impacto de su política exterior había sido «prácticamente nulo».
Tras las elecciones europeas de 2019, que dieron paso al primer Ejecutivo de Von der Leyen (2019-2024), la italiana fue relevada en el cargo diplomático por el español Josep Borrell, y pasó a ser nombrada en 2020 como rectora del Colegio de Europa, el instituto de posgrado de Brujas y Natolin fundado en 1949 que forma a la futura élite de la diplomacia europea; una designación polémica, criticada por su falta de formación académica.
Un año después de tomar el cargo, en 2021, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) lanzó el programa ‘Academia Diplomática de la UE’, para la formación de nueve meses de diplomáticos, financiado con fondos de la Unión Europea. El SEAE adjudicó el proyecto al Colegio de Europa, que desde el curso 2021-2022 se convirtió en su sede.
Ahora, la EPPO, una fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, ve “fuertes sospechas” de fraude y corrupción en aquella contratación pública, al percibir indicios de que el Colegio de Europa, del que es rectora Mogherini, fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el SEAE publicase el anuncio de licitación.
Además de Mogherini, fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante esta etapa, y un directivo del Colegio de Europa, que no ha sido identificado.