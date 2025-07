‘Lady Racista’ no pagó parquímetro e insultó a policía de CDMX | VIDEO VIRAL

Cuando intentaban retirarse del lugar, la mujer enfrentó al policía, mientras le gritaba “No me estés insultando pin... negro, no me estés insultando cul... Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

Una vez dentro del auto, continuó gritando: “Los odio por nacos”.

El video no tardó en volverse viral, causando miles de reacciones por parte de internautas en redes sociales, quienes criticaron y rechazaron su actitud y sus acciones. También se volvió tendencia y fue apodada como “Lady racista”.

En otro clip previo, compartido por el reportero Carlos Jiménez, se ve a dos jóvenes que retiraron a empujones a la persona de la SSC CDMX que estaba colocando la “araña”, mientras lo insultaban, tomaron el candado y lo alejaron del auto.

