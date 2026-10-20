Caso Axe Ceremonia: procesan a 7 personas y 3 empresas por la muerte de Miguel Ángel y Berenice

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México
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    Caso Axe Ceremonia: procesan a 7 personas y 3 empresas por la muerte de Miguel Ángel y Berenice
    Familiares de Miguel Ángel Rojas protestan frente Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para exigir que se lleve de manera justa el proceso por su fallecimiento hace más de un año durante Axe Ceremonia. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Los once fueron acusados de homicidio culposo, esto confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

La madrugada del martes, un juez de control vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por la muerte del fotógrafo Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia, donde también falleció su compañera Berenice Giles fue vinculada una empresa, según confirmaron los defensores de la familia del joven fallecido.

ONCE VINCULADOS A PROCESO POR CASO MIGUEL Y UNA MÁS POR CASO BERENICE

Las siete personas físicas y tres morales están acusados de homicidio culposo; esto confirmado horas después por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX): “obtuvimos la vinculación a proceso de siete personas y tres empresas por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del fotoperiodista Miguel, durante el festival Axe Ceremonia 2025”.

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Mientras que una de las empresas también fue vinculada por el homicidio culposo de la fotoperiodista Berenice Giles.

Por lo anterior, los 11 imputados por este caso fueron vinculados a proceso, ya que el pasado 15 de octubre ocurrió lo mismo con María del Pilar, la responsable de Programa de Protección Civil del evento Axe Ceremonia.

En una audiencia que estaba programada para retomarse el domingo pasado y se prolongó hasta la madrugada de este martes, el juez dictó un periodo de tres meses para las investigaciones complementarias.

Por otro lado, la investigación identificó posibles responsabilidades en la administración del Parque Bicentenario, la organización del festival y el montaje de las estructuras, imponiendo la medida a los siete imputados de presentarse periódicamente y tienen prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas, así como que para las tres empresas “se estableció un plazo de cinco días hábiles para exhibir las garantías económicas de 500 mil pesos impuestas previamente a cada una”, de acuerdo con la FGJCDMX.

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¿QUIÉNES Y CUÁLES SON LAS EMPRESAS PROCESADAS?

Por la muerte de Miguel Ángel fueron procesados Eduardo ‘N’, representante legal de la empresa encargada del Parque Bicentenario; Marcos Francisco ‘N’, gerente de operaciones y quien firmó la minuta de una inspección previa al festival; y Martín ‘N’, representante legal de Grupo ECO, empresa promotora.

Por su parte, María ‘N’, directora de Producción, declaró que en una reunión celebrada el 28 de marzo de 2025 se aprobó la instalación de cuatro plataformas elevadoras. En las actividades de producción y ambientación, Nathalie ‘N’, representante legal de la empresa responsable, firmó una carta en la que asumió obligaciones relacionadas con el montaje de las estructuras. De acuerdo con las entrevistas recabadas, Rodrigo Napoleón ‘N’, director creativo, participó en la instalación de las plataformas, mientras que Pedro ‘N’, productor de eventos, intervino en su recepción y montaje.

Entre los vinculados están las tres empresas Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.

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En relación con el fallecimiento de Berenice Giles, la vinculación a proceso recayó únicamente en la empresa administradora del recinto, que no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026 entre sus familiares, las ocho personas físicas y las otras dos empresas investigadas.

El pasado lunes, la defensa y familiares de Miguel Ángel Rojas denunciaron que la empresa Eco, propiedad de Diego Jiménez Labora, también una de las organizadoras, habría cobrado una suma millonaria por un seguro derivado de la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, el 5 de abril de 2025, durante el festival Axe Ceremonia.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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