Ley de Amparo en Fast track: Senado de la República discusión de la reforma

La oposición argumentó que la Ley de Amparo será una reforma ‘regresiva’ y presuntamente favorecerá a los ‘abusos de poder’

El pleno del Senado de la República inició la discusión de la minuta de las reformas a la Ley de Amparo en fast track, sin dictaminar en comisiones sobre los cambios que realizó la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó la ruta legislativa y puso a votación la dispensa de los trámites que el dictamen fuera como obvia y urgente resolución.

Morena y sus aliados aprobaron por 81 votos a favor y 31 votos en contra la discusión del dictamen que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada.

Tenemos muchos argumentos que poner a su consideración para tratar de convencerlos de que esta, en esencia, es una reforma regresiva’, apuntó en tribuna.

En primer término, podríamos decir que esta ley, la ley de amparo, en términos generales, es una ley sustantiva, no es una ley procesal como ustedes la conciben y además la definen’.

Es un instrumento de protección de derechos, es un instrumento a partir del cual las y los ciudadanos se protegen de las arbitrariedades del poder, de los abusos del poder. Y lo que están haciendo va completamente en sentido contrario’, indicó.

