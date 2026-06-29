Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas... ¿Cuáles son los 8 puntos de esta iniciativa?

La propuesta fue expuesta durante La Mañanera del Pueblo , donde el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) , Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa surge después de la reforma al artículo 2 constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024.

El Gobierno de México presentó los principales elementos de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos , un proyecto que busca establecer por primera vez un marco legal integral para garantizar los derechos colectivos de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas.

El funcionario detalló que la nueva legislación tiene como objetivo reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público , otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Después de 200 años de existencia del Estado mexicano, por fin vamos a tener una ley en la materia”, expresó Regino Montes al explicar la importancia histórica del proyecto.

La iniciativa será sometida a una consulta nacional antes de ser enviada al Congreso de la Unión, con la finalidad de incorporar las opiniones y propuestas de las comunidades involucradas.

UNA LEY QUE BUSCA RECONOCER DERECHOS COLECTIVOS

El proyecto contempla beneficiar a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas oficialmente. En conjunto, representa a una población estimada de 25.8 millones de personas, equivalente al 20.5 por ciento de la población nacional.

La elaboración de la iniciativa requirió meses de trabajo entre distintas instituciones. De acuerdo con el INPI, se realizaron 148 reuniones con la participación de 35 dependencias federales, además del acompañamiento de especialistas y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

La propuesta plantea una transformación en la relación entre las comunidades originarias y las instituciones del Estado, al establecer mecanismos específicos para garantizar derechos históricos, culturales y territoriales.

Un dato relevante es que la legislación no solo contempla aspectos relacionados con identidad cultural, sino también temas como participación política, acceso a recursos públicos, protección contra la discriminación y defensa jurídica.

Los ocho ejes que conforman la iniciativa abarcan distintos sectores de la vida comunitaria y buscan crear reglas más claras para la protección de estos pueblos.

LOS OCHO PUNTOS PRINCIPALES DE LA INICIATIVA

• El primer eje establece el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Esto significa que podrán contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de ejercer facultades en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

• El segundo punto está relacionado con la libre determinación y autonomía, donde se regulan las formas en que las comunidades podrán ejercer decisiones propias en ámbitos comunitarios, municipales y regionales.

Este apartado también incluye temas como derechos sobre tierras, propiedad intelectual colectiva, planes de justicia y caminos artesanales.

• El tercer eje se enfoca en los pueblos y comunidades afromexicanas, con disposiciones destinadas a fortalecer su reconocimiento, inclusión y protección frente a prácticas discriminatorias o racistas.

• El cuarto punto está dirigido a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes indígenas y afromexicanas.

La propuesta plantea acciones afirmativas para fortalecer su participación política, mejorar el acceso a la tierra y garantizar una vida libre de violencia.

• El quinto eje contempla la protección de personas migrantes, adultas mayores y personas con discapacidad pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas.

También incorpora medidas específicas para sectores laborales como jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar y trabajadores de la construcción.

CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS

• Uno de los elementos más relevantes de la iniciativa es el sexto eje, dedicado a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Este apartado establece procedimientos para que las comunidades participen en decisiones administrativas o legislativas que puedan tener impacto directo sobre sus derechos.

La consulta se convierte así en una herramienta para incluir la voz de los pueblos antes de aprobar medidas que involucren sus territorios, recursos o formas de organización.

• El séptimo eje propone mecanismos de coordinación entre la Federación, estados y municipios para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la ley.

Además, plantea esquemas relacionados con la asignación directa de recursos públicos para comunidades indígenas y afromexicanas.