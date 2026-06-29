Presenta Sheinbaum en la Mañanera la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas; iniciará consulta nacional

La propuesta, explicó la mandataria, no llegará de manera inmediata al Congreso de la Unión, ya que primero deberá cumplir con un proceso de consulta nacional con pueblos indígenas y afromexicanos, tal como establece la Constitución mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos , un proyecto que busca actualizar el marco jurídico del país y fortalecer el reconocimiento de las comunidades originarias.

“Ya está lista y a partir de ahora sale a una consulta nacional con los pueblos para cumplir con la Constitución”, declaró la presidenta al explicar la ruta que seguirá el proyecto.

Durante la presentación, Sheinbaum señaló que la iniciativa fue elaborada durante varios meses y que el siguiente paso será abrir un diálogo directo con las comunidades para incorporar sus opiniones y propuestas.

El anuncio contó con la participación de integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, quienes formarán parte del proceso previo a la discusión legislativa.

LA INICIATIVA BUSCA REFORMAR EL MARCO DE DERECHOS INDÍGENAS

La nueva legislación tiene como objetivo armonizar las normas mexicanas con la reciente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El Gobierno federal explicó que la iniciativa pretende establecer bases más claras sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, su participación en decisiones públicas y el respeto a sus sistemas comunitarios.

La presentación estuvo acompañada por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, y por el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quienes estarán al frente de la etapa de consulta y socialización.

El proceso busca que las comunidades conozcan el contenido de la propuesta antes de que sea enviada al Poder Legislativo, permitiendo que sus observaciones formen parte del documento final.

Un dato relevante es que este tipo de consultas responde al principio de participación de los pueblos originarios en decisiones que pueden impactar sus derechos colectivos, una práctica reconocida dentro del marco constitucional mexicano.

“La consulta es parte fundamental para construir una legislación con la participación directa de quienes serán sus principales sujetos de derechos”, han señalado autoridades involucradas en el proceso.

INICIA CONSULTA NACIONAL CON MILES DE COMUNIDADES

El Gobierno de México informó que la consulta nacional comenzará el próximo 1 de julio y tendrá como propósito reunir las propuestas de las comunidades antes de presentar la iniciativa ante el Congreso.

Luisa María Alcalde explicó que la convocatoria fue firmada y será publicada en el Diario Oficial de la Federación, dando inicio formal al procedimiento.

El ejercicio estará dirigido a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

La consulta estará dividida en cinco etapas para organizar el intercambio de información y opiniones.

· Emisión de la convocatoria.

· Información a las comunidades sobre el contenido de la iniciativa del 1 de julio al 6 de agosto.

· Etapa deliberativa del 7 de agosto al 13 de septiembre.

· Análisis de observaciones entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre.

· Presentación del proyecto final ante el Congreso.

Durante la segunda fase, el INPI será responsable de elaborar materiales informativos para explicar los puntos principales de la propuesta y facilitar que las comunidades puedan analizarla.

ASAMBLEAS REGIONALES DEFINIRÁN PROPUESTAS PARA LA LEY

Uno de los puntos centrales del proceso será la etapa deliberativa, donde las comunidades podrán revisar la iniciativa conforme a sus propios sistemas normativos y formas de organización.

Para ello, se contempla la realización de 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país, entre ellas Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.

Las reuniones permitirán recopilar opiniones sobre los alcances de la nueva legislación y las posibles modificaciones necesarias antes de su envío al Congreso.

Después de recibir las observaciones, las autoridades realizarán un análisis para integrar los cambios considerados pertinentes en el proyecto definitivo.